Un domingo de disfrute musical en A Coruña

Concierto de Ana Belén en Palacio de la Ópera Quintana

Si el sábado fue el turno de Mikel Erentxun y María Toro, este domingo la música se multiplicó por más espacios. Por la tarde, James Rhodes disponía ‘Manía’, su nuevo show en Palexco. Horas más tarde, en el Palacio de la Ópera, era Ana Belén quien traía sus nuevas canciones a los coruñeses. Entremedias, Fransy presentó ‘Manhe’ en el Colón.

Más D Ana fue la gira con la que la cantante aterrizó en la ciudad con nuevas canciones tras seis años sin novedades. A pesar de esto, no faltaron grandes éxitos como 'La Puerta de Alcalá' o 'Solo le pido a Dios'.