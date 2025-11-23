Mi cuenta

El Ideal Gallego Fundado en 1917

A Coruña

Un domingo de disfrute musical en A Coruña

Redacción
23/11/2025 22:27
El evento tuvo lugar en Palacio de la Ópera
Concierto de Ana Belén en Palacio de la Ópera
Quintana

Si el sábado fue el turno de Mikel Erentxun y María Toro, este domingo la música se multiplicó por más espacios. Por la tarde, James Rhodes disponía ‘Manía’, su nuevo show en Palexco. Horas más tarde, en el Palacio de la Ópera, era Ana Belén quien traía sus nuevas canciones a los coruñeses. Entremedias, Fransy presentó ‘Manhe’ en el Colón.

Más D Ana fue la gira con la que la cantante aterrizó en la ciudad con nuevas canciones tras seis años sin novedades. A pesar de esto, no faltaron grandes éxitos como 'La Puerta de Alcalá' o 'Solo le pido a Dios'. 

