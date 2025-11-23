Tino Fernández, el coruñés que quería ser militar y creó una empresa de 460 millones de euros

El presidente de Altia, Tino Fernández, posa en las oficinas centrales de su empresa Patricia G. Fraga

El milagro tecnológico de A Coruña se forjó en la avenida de A Pasaxe y ahora tiene sus oficinas centrales en Icaria (Oleiros). Se trata de Altia, una compañía del sector TIC presidida por Tino Fernández que ha experimentado un crecimiento constante a lo largo de tres décadas. Alcanzó un volumen de negocio de 255,7 millones de euros en 2024, prevé lograr 300 millones de euros de facturación en 2025 y superar los 330 millones en 2026. Su capitalización actual es de 460 millones.

Su presidente y fundador es Tino Fernández, un coruñés de la zona de la plaza de España que se define como un “empresario por accidente en parte”, tal y como comenta al recordar sus inicios.

Su plan inicial era ser militar profesional y, sin pretenderlo, acabó en el mundo de la tecnología. “Lesiones arrastradas de mi época del baloncesto me impidieron seguir ese camino, incluso me libré de la mili por esa misma lesión. La vida me fue llevando por otro y yo fui dejándome llevar”, confiesa en declaraciones a El Ideal Gallego.

Nueva etapa en Altia: cambio de imagen y posible entrada en el sector de defensa Más información

El fundador de esta compañía es licenciado en Ciencias Económicas por la Universidad de Santiago de Compostela y cuenta con un Máster en Alta Dirección por Ieside. Su carrera profesional empezó en Andersen Consulting, donde participó en proyectos de diseño e implantación de sistemas, planificación estratégica y auditoría tecnológica para clientes del sector público y privado. Tras tres años, asumió la dirección de la oficina de Santiago de Compostela.

En 1994 fundó su propio proyecto, junto con otros dos socios (uno vendió su participación y otro falleció). “Decidimos emprender. En ese momento no se usaba la palabra emprender, como la palabra resiliencia, que yo crecí sin saber lo que era. Montamos una empresa al uso de toda la vida y ahí empezamos nosotros solos”, relata.

Comienzo y presente

Altia Consultores SA fue constituida oficialmente el 17 de marzo de 1994 con un capital social de 600.000 pesetas (3.606,07 euros) por Álvaro Sánchez Silvela, Tino Fernández Pico y Amadeo Fernández Sánchez, a partes iguales. De las iniciales de sus nombres nació el acrónimo de la empresa.

En mayo de ese mismo año se produjo la salida de Amadeo, a través de la venta de sus participaciones a los otros dos socios, por lo que ostentaron cada uno el 50% de la sociedad. Tras la muerte en 1998 de Álvaro, la totalidad de sus acciones fueron heredadas por su esposa, que, tras una operación corporativa, abandonó la compañía. A partir de ese momento, Fernández Pico se convirtió en el titular mayoritario del capital mientras la mujer del socio fallecido mantuvo un porcentaje testimonial.

“No me va a dar tiempo a hacer todo el despliegue que yo imagino para la compañía”, indica Tino Fernández

Altia nació como un proyecto cuyo ámbito de actuación era Galicia. Los primeros proyectos fuera de su área de nacimiento datan ya de 1996, y la primera oficina exterior se abrió en Vitoria en el año 2000. Desde entonces, ha consolidado un proceso de internacionalización con presencia en diez países y más de 30 localizaciones. Actualmente, cotiza como una de las compañías más longevas del BME Growth (conocido anteriormente como el Mercado Alternativo Bursátil) y cuenta con un equipo de más de 4.000 profesionales de 41 nacionalidades.

El crecimiento internacional de Altia: la mitad de sus ingresos llegan de fuera de España Más información

Su modelo de negocio abarca desde la consultoría y el diseño de soluciones informáticas hasta su implementación y mantenimiento, en el que se integran tecnologías de ámbitos como la nube, ciberseguridad, automatización, desarrollo de aplicaciones, inteligencia artificial y analítica de datos.

Esta consultora tecnológica fue seleccionada en el año 2024 para liderar el proyecto de desarrollo y mantenimiento de las aplicaciones de la Oficina Europea de Patentes durante cinco años, el mayor contrato de su historia. Además, ha sido reconocida dentro del top 50 del Ranking Líderes Computing 2024, y forma parte del Pacto Mundial de Naciones Unidas.

En el marco de su plan de expansión, la empresa ha comprado el Data Center de Vigo (2011), Exis TI (2013), Noesis (2020), Bilbomática (2022), Wairbut (2022), IN2 (2024) y la unidad de Data e Inteligencia Artificial de Verne Technology Group (2025). Estas operaciones han fortalecido su presencia en sectores estratégicos como administraciones públicas, salud, transporte, turismo, defensa y telecomunicaciones.

Continuo crecimiento

El responsable de la compañía señala que se han mantenido “unos valores” a lo largo del tiempo a pesar del incremento de tamaño desde 1994 hasta hoy y apunta a que Altia, “en esencia”, siempre ha sido “lo mismo”.

“Esto lo sigo viendo como una semilla de lo que a mí me gustaría que pasase. Lógicamente, no me va a dar tiempo a hacer todo el despliegue que yo imagino para la compañía en el futuro”, avisa.

Sobre su función actual dentro de la estructura de la compañía, Tino Fernández asegura que es “presidente” y “el primer ejecutivo”. “Ahora mismo, tengo todo –detalla–: soy fundador, máximo accionista, soy CEO y soy consejero delegado y presidente. Al final, lo de fundador no lo voy a perder nunca, obviamente. Y como máximo accionista, pues no tengo previsto hacer cambios a nivel de accionariado próximamente y seguirá siendo así”.

El presidente de Altia, Tino Fernández, posa en las oficinas centrales de su empresa Patricia G. Fraga

En cuanto a su futuro, explica que tiene ya 59 años y que llegará “un momento donde otras personas”, y “posiblemente no falten muchos años”, asumirán el “liderazgo ejecutivo de la compañía”. “No me considero idiota y creo que quedan unos años para que eso se llegue a plantear. No estoy pensando en dos dígitos, más de diez años”, explica. Eso sí, el actual presidente aclara que seguirá “vinculado” a Altia de alguna manera, aunque deja claro que no ha tomado ninguna decisión al respecto.

La empresa tecnológica con sede en Oleiros presentó el pasado mes de octubre su nueva identidad de marca, con la que ha dado paso a una nueva fase tras haber celebrado el 30 aniversario el pasado año. “Technology for real growth (Tecnología para un crecimiento real)” es el nuevo eslogan por el que ha apostado, en lo que es toda una declaración de intenciones que refuerza su compromiso con el crecimiento real de sus clientes.

Personalidad

Tino Fernández es una persona, que más allá de dirigir una compañía tecnológica, tiene mucha vinculación con el mundo del deporte. En la actualidad, es consejero del Racing de Ferrol y, previamente, fue presidente del Deportivo entre los años 2014 y 2019. Sobre esta última etapa, destaca que la ve “con mucho cariño” y se muestra contento “de todo lo conseguido”. “Encantado de haber servido al Deportivo”, detalla.

Además, relata que empezó a ir ver partidos a Riazor “con diez o con once años, en el año 75 o 76”, en un tiempo en el que no había rebajas, ya que al cumplir los 18 años había que pagar el abono completo para adultos. Lleva casi cuarenta años como socio del club. “Para mí el Deportivo es el equipo de mi vida”, sentencia.

Según afirma Fernández, el baloncesto ha tenido mucho que ver en su vida y ha sido uno de los pilares que le sirvió para formar su “personalidad” y “manera de ser”, junto con la familia y su etapa educativa en los Maristas y en la universidad.

“Hay dos cuestiones que yo creo que son claves en momentos iniciales, cuando esto se configura. Uno tiene que ver con el baloncesto, tanto como jugador como entrenador, y cuando estuve en la federación gallega. Yo viví el baloncesto con muchísima intensidad. Pasión absoluta. También el haber trabajado en Andersen Consulting, con momentos de altísima intensidad y descubrir el mundo laboral, un mundo laboral muy potente, pero también muy desafiante y muy exigente. Esos son un poco los pilares”, asegura.

Otra de sus aficiones es el mar. “Lo asocio a las vacaciones, me relaja muchísimo y me tranquiliza; todos los días que puedo y tengo libre, voy a él”, confiesa. Añade también que le gustan los perros, que es un hobby que le relaja. “Siempre he tenido perro y me encanta”, señala.