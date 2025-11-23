Mateo Suárez: "He pasado de escuchar y disfrutar a Mika a tocar para él. Ha sido un orgullo"

Mateo Suárez, durante una actuación en La Voz

Fue una de las grandes revelaciones en la última edición del concurso "La Voz". Y ahora, el coruñés Mateo Suárez ya trabaja en sus próximos proyectos musicales. Aunque al principio muchos le conocían, sobre todo, por ser familiar del legendario futbolista Luis Suárez, ya se ha ganado con su trabajo un nombre propio. Y su carrera musical no ha hecho más que comenzar.

¿Cómo fue la experiencia en La Voz?

Pues es un proceso en el que sientes todo tipo de emociones al máximo. En las audiciones estaba muy seguro de mi mismo y con ganas de demostrar. Luego, en las batallas tienes mucha empatía por el compañero, y ya en la última parte, en la balada, llegó lo más duro. Me puse enfermo ese día por los nervios. Era consciente de que la más mínima pifia se iba a notar y lo pasé peor.

¿Qué lecciones saca de su paso por el programa?

Pasa todo tan rápido que casi no te da tiempo a asimilarlo. Ahora, con el paso del tiempo, lo vas viendo más en frío, pero evidentemente el paso por el programa te aporta mucha experiencia de todo tipo en muy poco tiempo.

¿Cómo fue trabajar con Mika?

Fue lo más bonito que he sentido ahí dentro. De pequeño, era uno de mis ídolos. Al final, la vida es caprichosa y pasas de escucharlo, valorarlo y disfrutarlo a que sea él que te escuche a ti mientras le cantas. Es un giro increíble. Que él corrobore que mi trabajo es bueno es todo un orgullo.

¿Cuál era su objetivo al presentarse al concurso?

Tenía dos objetivos. Uno de ellos es poder disfrutar de la exposición que te da salir en un programa con tanta audiencia. Yo venía de un proyecto con una banda y ahora estoy trabajando en solitario y quería mostrarme. Y por otra parte, quería sentir esa presión. Yo he tocado a veces para mil personas y no me he puesto tan nervioso como en la tele. Sabes que te está viendo mucha gente y además todo se queda grabado. Estás muy expuesto. Y es una asignatura que quería afrontar y superar.

¿Ha tocado en alguna sala de A Coruña?

He tocado en locales pequeños, como la antigua Tavernier, en La Marina. Era cuando estaba empezando. Y claro que me gustaría. Pero ahora mismo hay que esperar y respetar los tiempos. Estoy en proceso de composición y grabación de canciones, y me gustaría promocionar bien ese contenido.

Es decir, su idea es que la gente vaya a sus conciertos sabiéndose sus canciones.

Exacto. Quiero que la gente que acuda pueda cantar todos los temas y así poder acercarme a ellos, y que no todo sean covers o canciones desconocidas para el público.

¿Cuál es el escenario de A Coruña en el que más le apetece tocar?

Históricamente, el Playa Club tiene su encanto. Me haría mucha ilusión porque he estado en muchos conciertos ahí a lo largo de mi vida. Y apuntando alto, me gustaría también tocar en la Sala Inn, aunque es cierto que tiene mucho aforo. Otro sitio en el que también me haría ilusión es el Naútico de San Vicente do Mar, aunque no sea en Coruña.

¿Por qué actúa descalzo?

Hay dos motivos. Por una parte, yo soy muy sensible, y la música son vibraciones. Y aunque parezca una tontería, una simple suela de un zapato ya es una distancia entre el escenario y tú. Es una conexión mucho más pura, como Luis Enrique cuando pisa el césped. Y por otro lado, yo empecé tocando con un pedal, y tenía estar descalzo porque con zapatos no podía tocar algunos botones. Por lo tanto, tiene una motivación práctica y otra sentimental.

Entiendo que es algo que no tiene pensado cambiar.

Claro. Es algo muy mío y que me define. Me siento una persona que se preocupa mucho de si misma pero también tengo un toque despreocupado, y creo que eso, visualmente, se trasmite al ir descalzo. No tengo pensado cambiarlo salvo que suceda algo, un susto grande sobre un escenario. Pablo López me preguntó en La Voz si alguna vez había tenido algún percance y le dije que no, y toco madera.

Es que en ciertas circunstancias puede suponer un riesgo. Por ejemplo, podría limitarle si en algún momento quiere acercarse al público. ¿Lo ha valorado?

Justo. Sí que lo he pensado. Pero ya lo he hecho alguna vez, por ejemplo en La Riviera, y no ha pasado nada. Está claro que no te puedes tirar al foso, por ejemplo. Pero yo tampoco me considero un artista de los de saltar del escenario como un loco, así que no hay problema.

¿De dónde le viene la rama artística?

Mis dos primos mayores por parte materna siempre han tocado la guitarra. Uno de ellos, Adrián Latorre, siempre ha sido mi inspiración. He ido a conciertos suyos en el conservatorio e incluso llegó a tocar con un grupo en el Playa. Yo era pequeño pero recuerdo ir a verle. De hecho, en las audiciones de La Voz él vino a acompañarme y darme su apoyo.

Ha pasado de ser conocido por ser familiar de Luis Suárez a ser ya Mateo Suárez. ¿Cómo se lleva ese cambio?

Para mi es un orgullo tener en mi familia a una figura tan importante como Luis Suárez y poder decir que soy su sobrino nieto. Y yo soy futbolero, así que imagínate. Pero obviamente yo quiero hacer mi propio camino en el mundo de la música y conseguir las cosas por méritos propios. Aunque, realmente, la música y el fútbol no tienen mucho que ver.

¿Tiene constancia de que su tío abuelo, además de ser una estrella del fútbol, también cantase?

Mi tío abuelo yo creo que si cantaba sería en la ducha, pero poco más (se ríe). Realmente, como he comentado, la parte musical que me puede venir de familia es por la parte materna, y Luis Suárez es familia paterna.

Ha dicho que es futbolero. ¿De que equipo es?

Eso es algo que sí que me inculcó mi familia. Soy de los equipos en los que jugó mi tío abuelo: soy del Dépor, del Barça y del Inter de Milán. El Dépor esté año tiene muy buena pinta, tengo la esperanza de que ascienda porque ya va tocando. Es un equipo de Primera.

¿Nos puede adelantar algo de sus próximos proyectos?

Tengo un par de proyectos en los que voy a estar trabajando más o menos los dos próximos años. Uno de ellos tiene el nombre, de momento, de "Otro punto de vista". Consiste en hacer temas dando respuesta a canciones míticas en español. Te pongo un ejemplo: la canción del Muelle de San Blas. Habla desde el punto de vista de ella. Pues yo respondo desde el punto de vista del marinero. E intento hacerlo con un toque de sonido más moderno pero manteniendo la esencia. Y el otro es el desarrollo simultáneo de un par de albumes en los que ya llevo un tiempo trabajando.

¿Cómo se gestiona el trabajar haciendo canciones con tanto tiempo de margen desde que se crean hasta que se dan a conocer al público? Imagino que no será fácil esperar tantos meses sin poder mostrarlas.

Totalmente. Lo que hago es tocarlas muchas veces. Se las enseño a mi círculo más cercano y se las toco a ellos. Es la manera que tengo de soltar esa adrenalina que se acumula por no poder publicarlas todavía. Pero también tiene su parte buena. La gente me cuenta lo que me trasmite, sus sensaciones, y eso me da la oportunidad de poder cambiar cosas y mejorarlas. Tengo claro que esto es una carrera de fondo, y hay que saber que todo tiene sus tiempos.