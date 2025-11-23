Mario Casas con Romeo, el perro de Melyssa Pinto Instagram @melyssapiinto

La historia del coruñés Mario Casas y Melyssa Pinto es de película. Es de esos amores que viven en la clandestinidad, en secreto, pero no del todo. Hace ya meses que se descubrió su romance y desde aquel momento no se han separado, pese a las exigentes carreras profesionales de ambos.

Ella, más dedicada a las redes, y él, a los rodajes; pero el 'team' está consolidado. O eso hacían creer. La situación actual que viven muchos jóvenes del país es dantesca, con alquileres por la nubes y unos salarios precarios hacen que muchos no se puedan independizar hasta más allá de los 30 años, en la mejor de las suertes. Y eso fue lo que le pasó al mayor de los Casas.

El actor de 'A tres metros sobre el cielo' se ha sincerado en 'El podcast de final de mes' y ha hablado de un cambio en su vida que no le importaría hacer, aunque este dejase fuera a la influencer. "Se vive muy bien en casa de tus padres y además se ahorra mucho más. Yo seguiría viviendo con ellos", ha declarado.

Sin embargo, una publicación de Melyssa Pinto desmiente totalmente lo que varios medios han puesto en entredicho. En ella se puede ver a Mario Casas con su perrito Romeo, por lo que las especulaciones quedan a un lado y aunque, claramente, siempre está bien el calor de tu familia, como él mismo dice, vivir con tus padres con casi 40 años "no es lo natural".