La coruñesa Vaca Films anuncia el estreno de 'Dímelo bajito' en Amazon Prime

Protagonistas de 'Dímelo bajito' Vaca Films

'Los Di Bianco han vuelto y ya nada volverá a ser igual'. De esta forma tan particular, la productora herculina Vaca Films anuncia el estreno de 'Dímelo bajito'. Tras finalizar el rodaje a finales de 2024, la película verá la luz un año después: el 12 de diciembre.

Siete semanas de rodaje bastaron para recorrerse media Galicia y poner en marcha la primera de las tres partes que tiene la trilogía 'Dímelo' de Mercedes Ron. El largometraje contó con una ayuda de 300.000 euros del fondo de atracción de rodajes convocado por la Xunta.

Bergondo, Perbes o Ledoño se han colado en esta película que explora el triángulo amoroso entre Kamila y los hermanos Di Bianco, quienes se reencuentran después de seis años y se enfrentan a sentimientos complejos y un pasado doloroso.