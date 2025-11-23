Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

La coruñesa Vaca Films anuncia el estreno de 'Dímelo bajito' en Amazon Prime

Andrea Gestal
Andrea Gestal
23/11/2025 11:44
Protagonistas de 'Dímelo bajito'
Protagonistas de 'Dímelo bajito'
Vaca Films

'Los Di Bianco han vuelto y ya nada volverá a ser igual'. De esta forma tan particular, la productora herculina Vaca Films anuncia el estreno de 'Dímelo bajito'. Tras finalizar el rodaje a finales de 2024, la película verá la luz un año después: el 12 de diciembre.

Siete semanas de rodaje bastaron para recorrerse media Galicia y poner en marcha la primera de las tres partes que tiene la trilogía 'Dímelo' de Mercedes Ron. El largometraje contó con una ayuda de 300.000 euros del fondo de atracción de rodajes convocado por la Xunta.

Bergondo, Perbes o Ledoño se han colado en esta película que explora el triángulo amoroso entre Kamila y los hermanos Di Bianco, quienes se reencuentran después de seis años y se enfrentan a sentimientos complejos y un pasado doloroso. 

Vaca Films termina la grabación de la película 'Dímelo bajito' en la que salen Bergondo, Perbes o Ledoño

Más información

Te puede interesar

Ensenada del Orzán

El pianista James Rhodes se rinde a su "querida" A Coruña
Andrea Gestal
Ambiente navideño en el obrador cambrés

Cuento de Navidad en una confitería de Cambre
Noelia Díaz
El ideal gallego

La DGT inicia mañana en Galicia una campaña especial de vigilancia de furgonetas
EP
Héctor Cañete, en la zona de la Torre

Héctor Cañete | “Me crié en Monte Alto; es donde pasé mi niñez, y soy de la playa de San Amaro a muerte”
Doda Vázquez