La ilusión navideña de los hoteles: el mercadillo de María Pita, un elemento “que puede ser muy potente”

Luces de Navidad en La Marina Carlota Blanco

Comienza la cuenta atrás para el inicio de la Navidad en A Coruña. Este viernes, 28 de noviembre, los casi tres millones de luces led que alumbrarán los barrios de la ciudad cobrarán vida. El botón que las activará lo pulsará el exdeportivista Bebeto, junto a dos niños, en el acto especial que se celebrará en María Pita. En la plaza estará ya abierto desde el mismo viernes el mercadillo navideño de estilo centroeuropeo, la gran apuesta municipal y la gran esperanza para el sector hotelero.

“Sin duda alguna este mercadillo está generando expectación y puede ser muy importante para que nuestra ciudad se convierta en un destino navideño muy potente”, considera el presidente de la Asociación Empresarial de Hospedaje de A Coruña (Hospeco), Agustín Collazos. Este mercado, añade el también director del NH Collection Finisterre, “puede ser también complementario a lo que hace Vigo y, de esta forma, que ambas ciudades podamos ser un destino a la hora de plantearse pasar unos días de viaje en navidades”.

Las fechas con mayor afluencia de huéspedes en los hoteles son “el 24, 25, 31 y 1 de enero”, algo que “nos hace pensar que el cliente mayoritario es gente que tiene raíz familiar aquí. Pero en el sector tenemos muchas esperanzas puestas en este mercadillo que puede ser diferenciador y convertirnos en un destino navideño muy interesante”, añade Collazos.

Horarios

El mercadillo estará operativo del 28 de noviembre al 2 de enero y los puestos abrirán todos los días, aunque el 24, 25 y 31 de diciembre, así como el 1 de enero, el horario podría modificarse.

La apertura será de 17.00 a 22.00 horas de lunes a jueves; de 11.00 a 15.00 y de 17.00 a 23.00 horas los viernes, sábados y vísperas de festivos; y de 11.00 a 15.00 y 17.00 a 22.00 los domingos y festivos. La alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, aseguró hace una semana que “tenemos puestas muchas expectativas puestas en este mercado. Hay presión al respecto y esperamos cumplir con las expectativas, porque hemos trabajado mucho en este mercadillo”. La previsión es que haya cincuenta casetas, donde se mezclará oferta comercial y hostelera. Así, habrá dulces, licores, juguetes, madera, turrones, menaje, joyería, decoración y alimentación, entre otros.

El alumbrado contará con 2,8 millones de luces led, lo que conllevan una inversión anual de 770.000 euros. Entre las figuras más llamativas, además de la tradicional esfera luminosa de La Marina y el árbol trasladado del Obelisco a O Parrote, la calle Real y la plaza de Azcárraga recuperan los clásicos techos de luz. Otro símbolo de A Coruña, la fuente de Cuatro Caminos, rendirá homenaje al Real Club Deportivo de La Coruña, ya que la iluminación de la fuente será con luces blancas y azules.

Ciudades más buscadas

A medida que se acercan las fiestas, el encanto de los mercados navideños españoles atrae a locales y viajeros. Las búsquedas de “mercado navideño”, según un estudio realizado por la empresa Sixt, han aumentado un 33% en el último mes, “lo que refleja un creciente interés por las experiencias navideñas tradicionales y cercanas al hogar”.

Y entre los diez mercadillos más buscados se ha colado el que se instalará en A Coruña, según las búsquedas realizadas en Google y TikTok. Por ello, todo hace indicar que la ciudad se cuela entre los planes de los más navideños este año.