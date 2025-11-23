Mi cuenta

El pianista James Rhodes se rinde a su "querida" A Coruña

Andrea Gestal
Andrea Gestal
23/11/2025 12:21
James Rhodes

El pianista James Rhodes es un enamorado de Galicia y A Coruña es uno de 'sus ojitos derechos'. Por lo que siempre que pasa por la ciudad no deja de fotografiar y 'fachendear' de la ciudad herculina, de sus calles y sus gentes.

Este sábado, aprovechando que dará un concierto en el Palexco a las 19.00 horas, ha colgado una publicación en su Instagram con fotografías variadas de la urbe. Desde la ensenada del Orzán hasta O Parrote, pasando por Monte Alto y Palexco, el músico encuentra siempre nueva perspectivas para retratar la 'Ciudad de Cristal'.

'El enfant terrible' vibra con 'Manía'

El Auditorio Gaviota será testigo, junto a cientos de personas, del virtuosismo del pianista. Conocido como 'el enfant terrible de la música clásica', Rhodes ofrece una propuesta que rompe con los recitales tradicionales. 

La 'Gira Manía' es una oportunidad para disfrutar de piezas de compositores como Chopin, Rachmaninov, Schubert y Beethoven, interpretadas con el talento único del británico.

