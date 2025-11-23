El Mercado de San Agustín acogerá el II Encuentro de Emprendimiento

Mercado de San Agustín Quintana

El Mercado de San Agustín será el escenario del II Encuentro de Emprendimiento, una iniciativa promovida por el Ayuntamiento de A Coruña para impulsar la actividad emprendedora local y destacar los proyectos que están configurando el futuro empresarial de la ciudad.

“El gobierno de Inés Rey está plenamente comprometido con el tejido empresarial coruñés y, como demuestra esta iniciativa, buscamos incentivar a las pequeñas empresas para que sus proyectos alcancen el éxito”, señaló Diana Cabanas, concejala de Empleo, Comercio y Mercados.

El evento, que se celebrará el viernes 29 de noviembre, está dirigido a entidades relacionadas con el emprendimiento y a proyectos empresariales en activo desde el 1 de enero de 2023, siempre que desarrollen su actividad en el término municipal de A Coruña.

Charlas, asesoramiento, exposiciones y premios de hasta 8.000 euros

El encuentro ofrecerá un espacio de exposición, intercambio y networking entre emprendedores, entidades y administración local. A lo largo de la jornada habrá charlas inspiradoras, asesoramientos personalizados, mesas redondas, exposiciones y diversas actividades abiertas al público.

Además, los proyectos participantes podrán optar a cuatro premios económicos, que suman un total de 8.000 euros:

• Premio al proyecto más innovador: 3.000 euros

• Premio al mejor proyecto de economía social: 3.000 euros

• Dos premios al proyecto con mayor impacto local: 1.000 euros cada uno

La selección correrá a cargo de una comisión formada por personal técnico municipal y representantes de entidades colaboradoras. Entre los criterios de evaluación se incluyen la madurez del proyecto, la innovación, la viabilidad técnica y económica, la experiencia del equipo y el impacto territorial.

Con esta iniciativa, el Ayuntamiento reafirma su apuesta por el emprendimiento como motor de desarrollo económico y social en la ciudad.

Programa del II Encuentro de Emprendimiento

• 10:30–11:00 – Acreditaciones y apertura del recinto

• 11:00–11:30 – Apertura institucional (presenta Ainhoa Mallo)

• 11:00–19:00 – Exposición pública de proyectos “Rúa Emprende”

• 11:30–13:00 – Asesoramientos exprés sobre financiación ética (Helena Sanmamede)

• 13:00–14:00 – Charlas inspiradoras “Historias que inspiran”

• María Fernández Castelo – De idea a realidad, mi camino emprendedor

• Álvaro Enríquez – Cómo fracasamos y aprendimos

• Raquel Maquieira – Lo que me gustaría saber antes de empezar

• Pablo Rodríguez – Innovar desde la artesanía • 14:00–15:30 – Almuerzo-networking

• 15:30–16:30 – Mesa redonda “Construyendo Ecosistema”

• 16:00–17:30 – Asesoramientos exprés sobre organización empresarial (Fernando Soto)

• 17:30–18:30 – Actividad “Conecta y Emprende”, bingo de habilidades

• 18:30–19:00 – Entrega de premios y clausura