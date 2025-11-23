El café más barato de A Coruña cuesta menos de un euro y está en pleno centro

Lolo, barista del Tortoni, prepara uno de los cafés para llevar Quintana

Hace casi 20 años que el precio del café se convirtió en una cuestión de Estado. De cuantas preguntas se le podían realizar al entonces presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, la que le fulminó socialmente fue la curiosidad de un taxista en el programa ‘Tengo una pregunta para usted’: “¿Cuánto vale un café en la calle, sabe usted contestarme?”. La respuesta, 80 céntimos, estaba ya entonces alejada de la realidad. Si en el año 2007 el precio superaba ya el euro, es fácil deducir lo revolucionario de la propuesta de la cafetería Tortoni, en la plaza de San Pablo: vender el café por debajo de esa barrera psicológica, a 99 céntimos.

Se trata, según la propiedad, de un “estudio de mercado” para comprobar hasta dónde se pueden reducir los márgenes de beneficio y de qué forma estos pueden aliviar a calmar los efectos de la inflación. “Creemos que todavía se puede dar un café de calidad, 100% arábico, y con leche gallega”, subraya. “Lo principal es que se trata de un producto de primer nivel y a un precio justo, no hay trampa ni cartón”, añade. Tampoco tiene inconveniente en desvelar los proveedores: Cafés Basqué y leche Leyma. “Son marcas de referencia y de tradición en toda España”, subraya. Además, en esa ecuación incluye a Manuel Dios ‘Lolo’, barista del establecimiento y, según su empleador, uno de los mejores de la ciudad en lo suyo. “Se trata de uno de los mejores profesionales y un experto”, dice la empresa.

A pesar de que el Tortoni tiene en la terraza su punto fuerte, en el entorno de la plaza de San Pablo la oferta ha empezado a correr como la espuma. Ahora mismo son entre 200 y 300 cafés que se despachan para el ‘take away’, lo que convierte a la cafetería en una de las de más actividad. “Hay una forma muy fácil de medir y comparar, ya que solamente existe un fabricante para las tapas del café para llevar, y ese fabricante no tiene dudas: el Tortoni es el local de la ciudad que más cafés vende”, afirma de manera tajante el hostelero.

Lo cierto es que los empresarios tienen tanto pánico a la subida de la cesta de la compra a como la de su propia carta. Y es que una máxima de la que acostumbran a tirar viene a decir algo así como que a una persona le pueden subir el recibo del teléfono, la luz o el gas, pero si le ‘tocan’ el del café se mudará al bar de enfrente. “Con nuestra medida vamos a ver hasta qué punto el precio es determinante para el cliente”, comenta la empresa.

El perfil

Asociado tradicionalmente a un pequeño placer para tomárselo con calma, el café también y su rol se han reciclado y adaptado a una sociedad cada vez con más prisa, con menos tiempo para todo y que parece vivir en 2X. Situado en pleno corazón comercial de A Coruña, el Tortoni es una parada habitual, de corta duración, de trabajadores de oficinas a primera hora de la mañana. Ellos son buena parte de esos casi 300 clientes que de forma puntual y sistemática hacen el mismo pedido. Todos los días y a la misma hora. El clásico “lo de siempre” sin que nadie tenga que preguntar o responder.

En lo que respecta al servicio tipo, el café con leche gana por mayoría absoluta. Con más o menos puntualizaciones o detalles, tres de cada cuatro pedidos son esa fórmula. Las alternativas por 0.99 euros también incluyen los otros clásicos, el expreso y el cortado. Finalmente, ya hay otra legión de clientes potenciales reivindicando y bromeando sobre la posibilidad de hacer extensibles esa fórmula low cost a productos como las cañas. “Habrá sorpresas”, prometen desde el Tortoni.

