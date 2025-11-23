Los estancos de la ciudad son objeto de asaltos (foto de 2013) Pedro Puig

Hace 25 años la Academia de Bellas Artes celebra por tercera vez el denominado Salón de Otoño. Sin embargo, la preocupación tanto de académicos como de personas vinculadas al mundo de la cultura era conocer el futuro de la sede de la institución. También se mostraban preocupados los gerentes de los estancos de la ciudad porque se estaban registrando bastantes robos. Por su parte, hace cincuenta años la muerte de Franco era lo más importante. Tanto que el entonces alcalde de la ciudad Jaime Hervada se planteaba regresar de un viaje que había realizado a Chile. Hace 75 años, los coruñeses mostraban su extrañeza por que los taxis habían sido trasladados de ubicación de manera sorpresiva.

Hace 25 años | Bellas Artes inaugura el III Salón de Otoño con incógnita para su sede

Entre alegría y preocupación. Así se abrió el III Salón de Otoño que desde el año 1997 celebra la Academia de Bellas Artes. El fantasma del reparto de espacios en la sede todavía preocupa a muchos académicos y a personas vinculadas al mundo de la cultura. Sin embargo, el Salón de Otoño y la entrega de los premios de pintura son una buena excusa para recordar que la labor cultural de la institución resulta indispensable para la ciudad. La enorme calidad de las obras presentadas y la ampliación del marco de artistas que participan en el certamen dan buena prueba de ello.

Una oleada de robos con fuerza en varios estancos de la ciudad está causando alarma entre los regentes de estos establecimientos. Durante este mes se han contabilizado más de media docena de casos, sobre todo en la Ciudad Vieja; otras zonas afectadas fueron Monelos y Os Castros. Por otro lado, la Guardia Civil de A Coruña continúa investigando la implicación de una banda de rumanos en los robos durante este año a un total de 25 estancos de la provincia. Por su parte, la Asociación Provincial de Expendedores de Tabaco y Timbre de La Coruña, con sede en Ferrol, pide que las fuerzas del orden le dediquen más tiempo a este tipo de delitos.

Hace 50 años | Hervada se entera en Chile de la muerte de Franco

En el avión que lo transportaba a Chile, con escala en Buenos Aires, se enteró el alcalde de La Coruña, don Jaime Hervada, de la muerte de Franco. El alcalde formaba parte de una comisión española, con director general al frente, que participará en un congreso internacional sobre administración local. Al llegar la comisión española se puso en contacto con el Ministerio de la Gobernación para recibir instrucciones. Dudaban entre regresar a España o continuar el viaje. En Madrid ordenaron continuar viaje para asistir al congreso internacional.

El Deportivo infantil está en su tercer año de participación en el campeonato provincial y es el máximo favorito al título de primera división. Está imbatido y realiza un fútbol brillante. Uno de sus jugadores más destacados es Lino Molina Arias, de quince años.

Hace 75 años | Alarma por el cambio de ubicación de los taxis

Las gentes mostraron ayer un gesto de alarma al ver desierta la habitual parada de los taxis junto al Cantón. Hubo quien creyó que en vista de que al fin podía saberse el importe de un viajecito a la estación, los vecinos habían decidido explotar ese privilegio. Pero no. Lo ocurrido fue que los vehículos se habían trasladado a la zona del puerto en cumplimiento de las estipulaciones, anejas a la implantación de tarifas. No es ese el sitio exactamente señalado, sino la calle, desde el edificio de la Terraza hasta el Embajador.

Ya están ultimadas las líneas generales del presupuesto municipal extraordinario que esperamos no tarde muchos días en adquirir estado oficial mediante la necesaria aprobación del pleno. Por ese camino queremos ver a nuestra corporación, preocupada por crear fuentes de riqueza y de esclarecer los problemas esenciales.