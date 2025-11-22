Luis Zahera y Mario Casas durante el rodaje de 'Zeta' Amazon Prime

'Zeta' ya tiene fecha de estreno. Uno de los próximos proyectos de cine de Prime Video en España será la película de espías protagonizada por los gallegos Mario Casas y Luis Zahera.

El asesinato de cinco exespías pone en marcha una misión para esclarecer toda la verdad por parte de los servicios secretos españoles (el CNI). Se la encomendarán a su mejor agente, Zeta.

Momento del rodaje de la película de espías de Dani de la Torre Amazon Prime

Bajo la batuta de Dani de la Torre, que vuelve al largometraje tras firmar las series 'La Unidad' (2020-2023) y, más recientemente, 'Marbella', este thriller promete ser uno de los grandes estrenos de 2026.

El 20 de marzo, la historia escrita por Oriol Paulo ('Los renglones torcidos de Dios' y 'Contratiempo') y Jordi Vallejo ('No matarás' y 'Tú también lo harías') verá la luz, formando parte de la renovada apuesta de Amazon por la ficción española.