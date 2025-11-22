Mi cuenta

El Ideal Gallego Fundado en 1917

A Coruña

Ya hay fecha: Mario Casas y Luis Zahera estrenan 'Zeta' en Amazon Prime

Andrea Gestal
Andrea Gestal
22/11/2025 12:16
Luis Zahera y Mario Casas durante el rodaje de 'Zeta'
Luis Zahera y Mario Casas durante el rodaje de 'Zeta'
'Zeta' ya tiene fecha de estreno. Uno de los próximos proyectos de cine de Prime Video en España será la película de espías protagonizada por los gallegos Mario Casas y Luis Zahera.

El asesinato de cinco exespías pone en marcha una misión para esclarecer toda la verdad por parte de los servicios secretos españoles (el CNI). Se la encomendarán a su mejor agente, Zeta. 

Momento del rodaje
Momento del rodaje de la película de espías de Dani de la Torre
Bajo la batuta de Dani de la Torre, que vuelve al largometraje tras firmar las series 'La Unidad' (2020-2023) y, más recientemente, 'Marbella', este thriller promete ser uno de los grandes estrenos de 2026.

El 20 de marzo, la historia escrita por Oriol Paulo ('Los renglones torcidos de Dios' y 'Contratiempo') y Jordi Vallejo ('No matarás' y 'Tú también lo harías') verá la luz, formando parte de la renovada apuesta de Amazon por la ficción española.

