Ya es Navidad en El Corte Inglés

El Corte Inglés enciende sus luces de Navidad Carlota Blanco

La Navidad ya se deja ver en A Coruña. La fachada del emblemático Corte Inglés se iluminó este sábado a las siete de la tarde con el ya tradicional encendido de luces, un evento que reunió a familias enteras para dar el pistoletazo de salida a la temporada festiva.

La celebración estuvo acompañada de una animada fiesta llena de fantasía. De la mano de Pablo Méndez Performance, personajes mágicos recorrieron cada planta del centro comercial, llenándolo de luz y color. Faunos de hielo, renos, flores de Pascua y copos de nieve sorprendieron tanto a pequeños como a mayores, que disfrutaron de un espectáculo envolvente y navideño.

Con este encendido, El Corte Inglés marca oficialmente el inicio de las fiestas, invitando a coruñeses y visitantes a sumergirse en el tiempo más lumínico del año.