Vertido de pintura en la rotonda de Lonzas OUV

Un tramo de la rotonda de Lonzas, que da acceso tanto a la Tercera Ronda y al polígono de A Grela, en dirección salida de A Coruña, como al centro de la ciudad, en dirección entrada, tuvo que ser cerrado al tráfico este sábado por la mañana debido a un derrame.

Según confirmaron desde la Policía Local, un vehículo perdió parte de la pintura que llevaba, lo que dejó una gran mancha en el pavimento, que podía suponer un riesgo para los vehículos que circulen por la zona, más aún considerando la lluvia con la que se inició el día.

El derrame de pintura se produjo sobre las diez de la mañana y poco después ya estaban en la zona operarios de limpieza del Ayuntamiento para ocuparse de despejar la carretera del líquido. Para facilitar su tarea, los agentes de la Policía Local procedieron a cortar al tráfico uno de los carriles de la rotonda a la altura de los desvíos hacia la Tercera Ronda y desde A Grela. La operación de limpieza terminó poco después de las 10.45 horas.

Hace poco más de un mes se produjo un incidente similar pero en el centro de la ciudad y con el aceite como protagonista. En aquella ocasión, un vehículo de recogida de basura derramó aceite en la calle Riego de Agua. La zona afectada tuvo que ser acordonada de manera preventiva para evitar accidentes, mientras los servicios municipales trabajaban en la limpieza y en la retirada del residuo.