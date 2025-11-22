Mikel Erentxun recuerda a Duncan Dhu

Concierto de Mikel Erentxun en el Palacio de la Ópera Quintana

El Palacio de la Ópera se vistió este sábado de nostalgia para recibir a Mikel Erentxun, que recordó los grandes éxitos de Duncan Dhu, para celebrar los 40 años de la icónica formación de las ‘Cien gaviotas’.

Mikel ya había actuado este mismo año en la ciudad, siendo uno de los cabeza de cartel del Morriña Fest, pero Mikel explicó en una entrevista a El Ideal Gallego que los dos conciertos son distintos, no solo por el espacio, sino por la duración. Mientras que en el muelle de Batería actuaron 45 minutos, la noche de este sábado fueron dos horas de música.

Esta gira, la 'DD40', estaba planeada de otra manera. No iba a ser un recorrido tan grande en un principio, solo tocando algunos conciertos, pero Diego Vasallo decidió no estar y Mikel se lanzó con las canciones de Duncan Dhu, llegando a hacer, el próximo año, decenas de conciertos en América.