Las primeras opiniones de la exposición de Annie Leibovitz: "Todo un hito y un lujo"

Primeros visitantes en la exposición de Annie Leibovitz OUV

No todos los días se tiene la oportunidad de ver en persona el trabajo de una de las fotógrafas más importantes. Tanto es así, que el espacio expositivo de la Fundación Marta Ortega Pérez (MOP) en el muelle de Batería es un ir y venir de gente desde que a las 11.00 horas abriera sus puertas 'Wonderland', la primera gran retrospectiva de una mujer, Annie Leibovitz, llevada a cabo por la entidad.

Tanto por su cuenta, como con visitas guiadas previstas con cierta antelación, centenares de personas se han ido pasando en las primeras dos horas de apertura por la muestra, para admirar el despliegue de grandes figuras retratadas por la fotógrafa norteamericana, que el pasado viernes presentó sus trabajos, antes de la apertura.

Nani fue una de esas primeras personas que fue en familia a ver 'Wonderland'. "Está muy bien preparada, muy bonita", asegura, destacando el inicio de la muestra, con el vídeo creado ex profeso para la exposición. "El proyecto de la Fundación es muy bonito, una forma de traer gente a A Coruña".

"Es un lujo ver en Coruña el trabajo de alguien como Annie", destaca Juan a la salida del muelle de Batería, asegurando que volverá antes de que cierre sus puertas el próximo 1 de mayo.

Fernando también volverá, con visita guiada, "para que me expliquen un poco más" de una figura que considera "transgresora en su momento". Sin embargo, el planteamiento más minimalista de esta muestra, "un poco más difícil de ver que las anteriores", hace ansiar esa segunda visita guiada.

Una oportunidad única

Hubo una serie de afortunados que pudieron disfrutar de la exposición antes de que hoy abriera sus puertas. Es el caso del subdelegado del Gobierno, Julio Abalde, que el pasado miércoles participó de la visita institucional con la propia Leibovitz y Marta Ortega como anfitrionas.

Abalde destaca varios puntos por los que "destacan" estas exposiciones auspiciadas por la Fundación MOP. Por un lado, porque son "propuestas de alcance internacional que proyectan la ciudad en el panorama cultural global". Por otro lado, porque el recinto "posee enorme interés", por la recuperación de antiguas "instalaciones industriales". Pero, con todo esto, destaca también la presencia de la propia Leibovitz, "no sólo por su extraordinaria trayectoria artística, sino también por convertirse en la primera mujer en exhibir su obra en la Fundación MOP".

Son propuestas de alcance internacional que proyectan la ciudad en el panorama cultural global Julio Abalde

"Para la ciudad es una gran oportunidad el poder contar con una exposición de este nivel, y sobre todo, tener la posibilidad de conocerla presentada por la propia fotógrafa, Annie Leibovitz", asegura, por su parte, la delegada de la Xunta en A Coruña, Belén do Campo, que también participó de esa primera visita institucional. "Durante estos meses, esta ciudad será la capital y el referente a nivel español y europeo de la fotografía del mundo y un punto de atracción para turistas y visitantes, de España y de toda Europa", añade.

Annie Leibovitz llega a Coruña como si viniera a recordarnos que observar también es un acto revolucionario" Óscar Cruz

A la presentación del viernes pudo acudir el guionista y presentador Óscar Cruz. "Por fin una mujer en las salas del MOP y ¡qué mujer!" destaca. "Annie Leibovitz llega a Coruña como si viniera a recordarnos que observar también es un acto revolucionario y de responsabilidad", afirma Cruz, que destaca de la exposición que "sus fotos obligan a frenar y examinar lo que sueles pasar por alto", como si cada foto "te pidiera hacer scroll por la vida". "Esta exposición no es sólo moda, es el tiempo pasándonos por encima con la elegancia de quien sabe mirar mejor que nosotros", concluye.

Leibovitz ha sabido convertir sus imágenes en una fantasía de ensueño" José María Paz Gago

El escritor, gestor cultural y catedrático de Literatura Comparada José María Paz Gago, también pudo asistir a esa presentación con la propia Leibovitz presente. "Todo un hito y un. lujo tener en carne y hueso en A Coruña a un mito viviente de la fotografía en general y de la de moda en particular", apunta Paz Gago sobre quien considera "testigo fiel del arte, la música o la moda de los últimos 50 años". "Annie Leibovitz ha sabido convertir sus imágenes en una fantasía de ensueño, como muestra esta exposición".