Galicia impulsa un modelo pioneiro para atraer talento retornado ao tecido produtivo
A iniciativa autonómica está dirixida a favorecer o emprendemento e á cobertura de vacantes laborais
Galicia está a desenvolver un modelo propio para sumar talento, baseado na captación de persoas traballadoras dun xeito ordenado, planificado e sempre vencellado ás necesidades do tecido laboral galego, tanto por conta allea como por conta propia.
Trátase dunha folla de ruta pioneira en España, que busca titorizar todo o proceso de integración sociolaboral das persoas traballadoras, consolidando as pontes de talento entre os países de orixe e o territorio galego, e ofrecendo as máximas garantías a todas as partes implicadas: países de orixe, traballadores, empresas e sociedade galega.
Esta estratexia estrutúrase arredor de dous grandes eixos: o primeiro, centrado nos galegos do exterior, e o segundo, dirixido á captación de traballadores de terceiros países. En ambos os casos, a actuación desenvólvese da man das empresas, co obxectivo de favorecer unha inmigración ordenada e facilitar a integración sociolaboral das persoas participantes.
Máis de 450 millóns ata 2026
No ámbito do retorno da diáspora, o Goberno galego ten en marcha a Estratexia Galicia Retorna 2023-2026, unha ferramenta dotada con máis de 450 millóns de euros, que inclúe unha ampla batería de accións co propósito de promover o regreso de arredor de 30.000 galegos neste período. Ademais, a persoa conta con facilidades e acompañamento ao longo de todo o proceso, desde a orixe ata a instalación no seu novo fogar. Nesta liña, as persoas galegas que regresan contan, desde o primeiro momento, co apoio das Oficinas de Retorno da Xunta, un servizo pensado para acompañalas e orientalas en todo o proceso de integración. Nestes espazos reciben atención personalizada sobre cuestións clave como os trámites administrativos, a homologación de estudos, o acceso ao mercado laboral ou as axudas dispoñibles. O seu obxectivo é facilitar un retorno áxil e exitoso, ofrecendo tamén asesoramento xurídico e social, apoio na procura de emprego e conexión coa comunidade galega.
Emprendemento retornado
No eido do traballo por conta propia —e no marco do apoio global ao emprendemento ligado ao territorio que lidera Galicia—, a Xunta leva destinado máis de 6,4 millóns á liña do Retorno Emprendedor. Estas axudas van dirixidas ás persoas galegas que regresan á súa terra de orixe, tanto se naceron en Galicia como nos seus países de destino, e teñen como obxectivo facilitar a posta en marcha dun negocio propio, con achegas que poden chegar ata os 10.000 euros. A finalidade é favorecer o seu asentamento e integración social e laboral, contribuíndo así ao fortalecemento do tecido empresarial galego.
A través desta iniciativa, o Goberno galego xa apoiou a creación de máis de 900 proxectos empresariais liderados por persoas retornadas. Ademais, este apoio complétase cos servizos de mentoría ofrecidos polo programa Merlo e polo asesoramento das oficinas da rede de polos de emprendemento, que contan con quince oficinas distribuídas por toda Galicia, reforzando o acompañamento permanente para garantir o éxito das iniciativas e o seu impacto positivo no desenvolvemento económico e social do territorio.
Cobertura de vacantes nas empresas
Xa no ámbito do traballo por conta allea, outra das accións fundamentais é o Retorna Cualifica Emprego, unha actuación que exemplifica o modelo de captación de talento ordenado, planificado e integral que está a potenciar a Xunta. A iniciativa garante ás persoas traballadoras un contrato indefinido ao casar os perfís laborais das persoas que desexan retornar coas necesidades de talento manifestadas polas empresas adheridas ao programa.
Este modelo busca o equilibrio territorial —con postos de traballo en concellos de toda Galicia e favorecendo a dinamización de vilas e concellos do rural—, como avalan os datos de balance deste programa, que se suma a outros fundamentais como as propias bolsas BEME.
Cómpre sinalar que a presente edición do programa Retorna Cualifica Emprego conta cun orzamento de 2,3 millóns de euros e ten como previsión beneficiar a 200 persoas galegas retornadas ata finais de ano. Como novidade, inclúense axudas específicas para facilitar o acceso ao alugueiro de vivenda. Ademais, por primeira vez este ano, celebráronse accións en orixe, con feiras de emprego específicas o pasado mes de marzo na Arxentina e no Uruguai, nas que houbo máis de 3.500 persoas asistentes e participaron cinco clústeres e unha vintena de empresas de sectores estratéxicos.
As actuacións teñen en conta as necesidades do tecido produtivo para favorecer unha inmigración ordenada
Na edición piloto do Retorna Cualifica Emprego regresaron a Galicia preto de 190 persoas para incorporarse a 126 empresas espalladas por 28 concellos das catro provincias.
Na segunda edición que está en marcha actualmente, xa están seleccionadas arredor de 190 persoas, distribuídas en 46 concellos galegos e empregadas en preto de 65 empresas.
Polo tanto, ata o de agora o Programa leva propiciado que preto de 400 galegos do exterior fosen incorporados polo noso tecido produtivo, en liña coas necesidades das empresas.
As ocupacións abranguen sectores diversos, como a hostalaría, a industria e construción, o comercio e servizos ou o agrogandeiro, entre outros. As persoas beneficiarias proceden de preto de 21 países, como Arxentina, Uruguai, Cuba, Venezuela, Brasil, Colombia, México, Reino Unido, Alemaña ou Suíza.
O perfil medio é o dunha persoa cunha idade media de 35 anos. Ademais, unha ampla porcentaxe (preto do 57%) regresa coa súa familia o que evidencia a dimensión social e de integración do programa.
Sumando os resultados das dúas edicións, son xa arredor de 60 concellos nos que hai empresas que contan con traballadores retornados a través deste programa.
Ademais, nesta edición preto de 220 empresas ofertaron ou manifestaron o seu interese por cubrir vacantes, implicando deste xeito a máis de 90 concellos no seu conxunto. O programa terá a súa terceira edición nos vindeiros meses, continuando así a favorecer a contratación e amosando a súa capacidade de dinamización do tecido económico e social galego, especialmente no rural.
Nova oficina de Atracción de Talento
No eido da atracción de talento, cómpre sinalar que no primeiro trimestre de 2026 a xunta ten previsto poñer en marcha a nova Oficina de Atracción de Talento que coordinará todas as medidas do eido do emprego destinadas aos galegos e galegas do exterior que deciden retornar para traballar na súa terra, así como as iniciativas dirixidas a favorecer a contratación planificada de persoas traballadoras de terceiros países.
Ademais está previsto o lanzamento dunha orde de axudas por valor de 1,5 millóns, para a rehabilitación de vivendas destinadas a traballadores beneficiarios de programas de captación de talento, tendo en conta que a vivenda é un factor clave para fixar persoas traballadoras cualificadas no noso territorio.
Macarena Soledad Villegas Álvarez argentina, emprendedora retornada
“La iniciativa no solo fomenta el retorno, también permite contribuir a la sociedad”
Macarena Soledad conoció a través de internet el programa Estratexia Galicia Retorna y decidió inscribirse. “Viajé (desde Buenos Aires a Galicia) por mi cuenta pero siempre estuve pendiente de estas iniciativas que me brindaban ayuda económica”, recuerda.
Tras conocer la iniciativa desarrollada por la Consellería de Emprego y, con la idea de emprender en mente, Soledad se informó más en detalle sobre el programa y se decidió “por una frutería porque ya había tenido una en Buenos Aires y mi marido trabaja en el mercado de frutas” de A Coruña.
Fue gracias a la ocupación de su pareja que se puso en contacto “con una persona que se jubilaba y quería traspasar su negocio”, un establecimiento situado en la calle Sinfónica de Galicia 4, de A Coruña, del que es propietaria desde este verano.
En cuanto se decidió a formalizar la inscripción comenzaron las reuniones con el personal de la rede de polos de emprendemento “fuimos elaborando un plan de empresa”, explica. “En el proceso fui empezando a ver como era todo lo necesario para desarrollar mi proyecto. Me ayudaron a superar cada bache además a planificar aspectos que yo no tenía en cuenta muchas cosas que no sabía que eran necesarias”.
Soledad valora también la ayuda recibida para salvar la brecha administrativa, porque el papeleo necesario para abrir una empresa difiere mucho entre la Administración gallega y la Argentina.
Cuando completó el plan de empresa “pude solicitar las ayudas al emprendimiento del programa Retorna”, señala al tiempo que valora positivamente esta experiencia.
“A mí me parece muy bien, primero por todo el asesoramiento que se recibe en cosas que uno no sabe, pero también por el tema económico, porque cuando uno emigra es mucho más difícil comenzar un negocio”, señala. “Esta iniciativa fomenta el retorno, pero también permite a la gente que viene contribuir a la sociedad”, zanja.
Teresa de Jesús Domenech Hernández Cuba, Retorna Cualifica Emprego
“Gracias al programa mi familia pudo cumplir el sueño de volver, que ya era el de mis abuelos
Los abuelos de Teresa de Jesús Domenech fueron unos de tantos gallegos que emigraron a Cuba en busca de una vida mejor y nunca olvidaron su tierra. “Desde pequeña pertenecía a la Asociación Gallega de la Habana”, señala Domenech.
Allí fue donde en febrero escuchó hablar al secretario xeral da Emigración, Antonio Rodríguez Miranda. “Dio una charla y habló del programa Retorna. Ahí lo conocí. Nos habló de todo: cómo hacer trámites, mencionó las becas... Vi que mi perfil encajaba perfectamente y dije: Es mi oportunidad”.
“Tras inscribirme me solicitaron la documentación para demostrar el vínculo con Galicia, el curriculo o la experiencia laboral”. A continuación, Domenech participó en un proceso que derivó en su integración en la parrillada Milongas en A Coruña, donde trabaja en la actualidad. “Me ayudaron con el pasaje, contactaron con una inmobiliaria, económicamente hay una ayuda de 1.400 euros y 1.800 disponibles para vivienda”. Además antes de dejar Cuba “supe que papeles tenía que llevar para hacer mas rápido el DNI o traer legalizados los títulos. Este apoyo que es muy importante”, señala Domenech, que recuerda también la ayuda recibida para tramitar el retorno de sus padres.
“Cuando llegué me contactó la Oficina de Asesoramiento y Seguimiento al Retorno de la Xunta para que fuera por allá para recibir asesoría y apoyo continúo y fue todo mucho más fácil. Todo fue cómodo gracias a ellos”, recuerda.
“Gracias al programa mi familia pudo cumplir el sueño de volver, que ya era el de mis abuelos. Ellos marcharon con la idea de ahorrar y regresar a Galicia. El programa es el sueño hecho realidad sobre todo por todas las oportunidades que hay aquí que no lo tenía en Cuba”.