Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

De Lesbos a Árbore da Veira: 'Los versos sáficos' de Christina Rosenvinge sacuden A Coruña

Andrea Gestal
Andrea Gestal
22/11/2025 11:34
Christina Rosenvinge en Árbore da Veira
'Los Versos Sáficos' impregnaron Árbore da Veira
Per Rueda

Christina Rosenvinge llenó de 'Los versos sáficos' A Coruña. En un entorno incomparable como es el restaurante Árbore da Veira, la cantante llegó con formato dúo a Momentos Alhambra Acustiquísimos.

Su último proyecto es un homenaje personal y una reivindicación a la poeta Safo de Lesbos a través de diversos géneros de pop y eso pudo sentirse desde lo alto del monte de San Pedro.

'Himno a Afrodita', 'Hoy duermo sola' o 'Canción de boda' llenaron el enclave de misticismo y poder, en una noche para el recuerdo

Sin olvidar sus raíces, la artista echó la vista atrás para reencontrarse con 'Christina y Los Subterráneos'. Con 'Mil pedazos' y  'Tú por mí' cerró el concierto con un público entregado (y nostálgico).

Concierto de Momentos Alhambra Acustiquísimos
Concierto dentro de la gira de Momentos Alhambra Acustiquísimos
Per Rueda

Te puede interesar

Primeros visitantes en la exposición de Annie Leibovitz

Las primeras opiniones de la exposición de Annie Leibovitz: "Todo un hito y un lujo"
Óscar Ulla
López Campos visitou a Escola Municipal de Música de Portas

López Campos destaca o "compromiso de dotar os concellos con equipamentos culturais de calidade"
Redacción
Centro de Protonterapia de Galicia

Llega al Centro de Protonterapia de Galicia el primer elemento del acelerador para el tratamiento de cáncer
EP
Muerte mineros en Asturias

Asturias decreta dos días de luto por la muerte de los dos mineros en Cangas del Narcea
EFE