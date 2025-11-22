De Lesbos a Árbore da Veira: 'Los versos sáficos' de Christina Rosenvinge sacuden A Coruña

'Los Versos Sáficos' impregnaron Árbore da Veira Per Rueda

Christina Rosenvinge llenó de 'Los versos sáficos' A Coruña. En un entorno incomparable como es el restaurante Árbore da Veira, la cantante llegó con formato dúo a Momentos Alhambra Acustiquísimos.

Su último proyecto es un homenaje personal y una reivindicación a la poeta Safo de Lesbos a través de diversos géneros de pop y eso pudo sentirse desde lo alto del monte de San Pedro.

'Himno a Afrodita', 'Hoy duermo sola' o 'Canción de boda' llenaron el enclave de misticismo y poder, en una noche para el recuerdo.

Sin olvidar sus raíces, la artista echó la vista atrás para reencontrarse con 'Christina y Los Subterráneos'. Con 'Mil pedazos' y 'Tú por mí' cerró el concierto con un público entregado (y nostálgico).