El Ideal Gallego Fundado en 1917

A Coruña

La cárcel provincial lleva un año sin registrar avances en el traspaso

El estado de abandono en la antigua infraestructura, de casi 100 años

Abel Peña
Abel Peña
22/11/2025 00:10
Vista panorámica de la antigua cárcel provincial
Vista panorámica de la antigua cárcel provincial
Patricia G. Fraga

Hace ya un año que una sentencia judicial liberó al Ayuntamiento de abonar 2,8 millones de euros por la antigua cárcel provincial. En su momento, se vivió como un triunfo en el largo litigio que mantiene el Ayuntamiento con el Siepse (Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios). El portavoz del Gobierno local, José Manuel Lage, aseguró que pretendía reanudar las negociaciones para que ambas partes llegaran a un acuerdo. Sin embargo, un año después, no se ha anunciado ningún avance.

El inmueble se inauguró en septiembre de 1927, así que en menos de dos años cumplirá dos siglos de vida, pero las condiciones en las que lo hará dejan mucho que desear. Los últimos informes municipales señalaban que la estructura general en sí es firme pero que los muros muestran filtraciones y la cúpula corre peligro de dañarse por la invasión vegetal.

En 2005, el gobierno liderado por Francisco Vázquez firmó con el Siepse una permuta por la que entregaba el solar donde se construiría el Centro de Inserción Social (CIS) a cambio del solar de la cárcel y del propio edificio. También debía pagar 1,2 euros y 325.000 euros en concepto de gastos de mantenimiento.

Pero cuando Carlos Negreira llegó al poder decidió se echó atrás el acuerdo y comenzó un largo litigio que todavía no ha concluido. Rey quiso cerrarlo en 2022 con un acuerdo con el Siepse pero, al gobernar en minoría, el rechazo de la oposición le impidió cerrarlo. Tanto el BNG como el PP consideraban que el Ayuntamiento no tenía por qué pagar por un solar que era de su propiedad y que se había cedido solo para construir la prisión.

La sentencia judicial vino a decir que el trato al que habían llevado a ambas partes no era legal porque la propiedad pública no podía enajenarse, ni siquiera a otra entidad pública. Poco después, Siepse decidió recurrir la sentencia porque se consideraba obligada a defender los intereses del Estado, aunque tampoco descartaba negociar. Un año más tarde, el inmueble sigue languideciendo. l

