Almudena Fernández: "A Coruña tiene potencial para ser referente en educación ambiental e inclusión a través del surf "

Almudena Fernández, durante la Gala Ilusión que homenajeó en A Coruña a Kind Surf

Eco-activista, modelo internacional -reconocida por ser imagen para firmas como Givenchy, Hermés, Diane Von Fustemberg, Cartier o Victoria’s Secret y haber protagonizado portadas en las revistas más importantes-, embajadora de Oceana y fundadora y presidenta de Kind Surf. Así se presenta a través de la web de la organización Almudena Fernández, líder de esta entidad que trabaja para conseguir que el deporte y el mar sean instrumentos de inclusión y bienestar. El 12 de noviembre la Gala Ilusión de A Coruña reconoció el trabajo realizado desde Kind Surf en un evento que sumó fuerzas para la solidaridad.

Viene de una carrera muy sólida como modelo internacional. ¿En qué momento sintió que tenía que dar un paso al frente e involucrarse en algo con un propósito como Kind Surf?

Mi carrera como modelo me brindó una plataforma global, pero siempre sentí que quería utilizar esa visibilidad para algo más significativo. El momento clave llegó cuando comprendí que podía aportar algo más allá del mundo de la moda. Quería contribuir a una causa que tuviera un impacto real en la vida de las personas, y al mismo tiempo, combinar el surf, que a mí personalmente me había ayudado a superar momentos difíciles, y unirlo con un propósito social. Fundar Kind Surf fue el paso natural para canalizar mi energía hacia algo que no solo me llenara a mí, sino que también tuviera un impacto positivo en colectivos vulnerables.

¿Qué fue lo que le llevó a fundar Kind Surf? ¿Hubo algún momento, persona o experiencia que le inspirase?

La inspiración para fundar Kind Surf vino de diversas experiencias personales y profesionales. Durante mi carrera como modelo, viajé por muchos lugares y vi muchas realidades diferentes. Siempre tuve una conexión profunda con el mar y me di cuenta de lo terapéutico que puede ser. La idea de crear un espacio inclusivo, donde el surf sirviera de herramienta para la integración y el bienestar, fue una mezcla de mis pasiones por el océano, la solidaridad y la educación medioambiental. Además, conocí a personas extraordinarias que me mostraron el poder transformador del deporte, y eso me motivó a dar el paso de fundar Kind Surf.

El surf, la inclusión y la educación ambiental son unos conceptos que, de primeras, puede parecer que no tienen mucho que ver, pero ¿cómo descubrió que el surf podía ser una herramienta terapéutica tan potente para niños en situaciones vulnerables?

Al principio, también pensé que eran áreas muy distintas, pero con el tiempo fui descubriendo cómo se pueden integrar de manera efectiva. El surf tiene un poder terapéutico único: conecta a las personas con la naturaleza, les da confianza y les enseña a superarse. En el caso de los niños en situaciones vulnerables, el surf les permite desarrollar habilidades físicas y emocionales, les da una sensación de logro y les enseña a enfrentarse a desafíos. Además, el mar es un espacio que invita a la reflexión y la calma, lo que también favorece la inclusión y la conexión con el entorno. De esta forma, el surf se convierte en una herramienta no solo para el desarrollo personal, sino también para fomentar la conciencia ambiental.

Hemos visto por redes sociales que los niños con los que trabaja logran grandes avances en el agua. ¿Puede contarnos alguna historia o anécdota que la haya marcado?

Cada niño que pasa por Kind Surf tiene una historia única, y todos nos dejan una huella profunda. Recuerdo especialmente a un niño que llegó al programa con mucha inseguridad y miedo al agua. Al principio, era un desafío incluso hacer que se acercara a la orilla. Pero, con el tiempo, empezó a ganar confianza, no solo en el agua, sino también en sí mismo. En su última sesión, logró surfear una ola por primera vez y, cuando salió del agua, sus ojos brillaban con una mezcla de orgullo y felicidad. Esa imagen, esa transformación, fue un momento realmente especial que demuestra el poder del surf como herramienta de superación.

Ahora que ha sido homenajeada en A Coruña por la labor de Kind Surf, ¿qué significa para usted este reconocimiento? ¿Lo siente como un impulso, un reto o una responsabilidad mayor?

Es un honor muy grande recibir este reconocimiento, pero también me lo tomo como una responsabilidad. El hecho de que se valore el trabajo de Kind Surf en A Coruña me motiva aún más a seguir adelante, a ampliar el impacto de nuestra labor y a continuar luchando por causas tan importantes como la inclusión social y la protección del medio ambiente. Es un impulso para seguir creciendo y también un reto, porque cada vez que se reconoce el esfuerzo, aumenta la expectativa, pero es un reto que abrazo con ilusión y compromiso.

¿Cómo vivió la gala del miércoles?

Fue una experiencia increíble. Ver a tantas personas reunidas con el mismo espíritu de apoyo y compromiso me llenó de emoción. Fue un momento de celebración Personalmente, fue un recordatorio de que cuando se trabaja con pasión y propósito, se pueden lograr grandes cosas. Fue una noche muy especial, y agradezco enormemente a Juan Carlos Cebrián por hacer posible que en esta octava edición la ilusión llegue en forma de ola.

Después de ver cómo crece la organización, ¿cuál cree que es el mayor reto actual?

El mayor reto en este momento es mantener un crecimiento sostenible mientras seguimos ampliando nuestra oferta y llegando a más niños y niñas. Es esencial que la calidad de nuestro trabajo y el impacto que tenemos en sus vidas, no se vea comprometido por la expansión. Además, el reto de seguir generando conciencia sobre la importancia de la educación ambiental y la inclusión sigue siendo crucial. Queremos que Kind Surf sea un referente en la integración del surf con el bienestar social y ambiental, y para eso necesitamos seguir siendo innovadores y mantenernos fieles a nuestros valores.

¿Tiene en mente algún proyecto más en A Coruña?

Nos encantaría explorar iniciativas de sensibilización y colaboración con otras organizaciones locales para fomentar la educación ambiental y la inclusión a través del surf terapéutico. A Coruña tiene un gran potencial para convertirse en un referente, y nos encantaría ser parte de esa transformación.

Si una persona le dijera que quiere ayudar pero no sabe por dónde empezar, ¿qué consejo le daría?

Lo primero que le diría es que no subestime el poder de las pequeñas acciones. Ayudar no siempre significa hacer grandes gestos; puede ser través del voluntario, donaciones en la web Kindsurf.org , o incluso difundir el mensaje. La clave es empezar, dar el primer paso, porque todos podemos aportar algo y, al hacerlo, contribuimos al cambio