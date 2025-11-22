A Coruña inicia una semana plagada de cortes de tráfico: Cantones, Alfonso Molina, Matadero o Paseo Marítimo

Imagen de un corte de tráfico entre A Grela y Alfonso Molina

Este lunes 24 de noviembre A Coruña inicia una semana en la que los cortes de tráfico serán una constante en diferentes puntos de la ciudad. Alfonso Molina, Cantones, Paseo Marítimo... El Ayuntamiento ha anunciado diferentes afecciones que obligarán a los conductores a buscar alternativas para transitar por territorio herculino.

A partir de las 10.00 horas del lunes, 24 de noviembre, se cortará la circulación en sentido entrada y salida de A Coruña volverá a realizarse por la avenida La Marina en la franja de calzada pegada a la acera de la Subdelegación, recuperando la configuración definitiva y eliminando el actual desvío por Alcalde Manuel Casás y Ambrosio Feijoo. Además, se cortará al tráfico a calle Alcalde Manuel Casás para completar la pavimentación del cruce de esta con la avenida de La Marina.

También el lunes se cortará un carril de la ronda de Outeiro, a la altura del 130, por una mudanza.

La calle del Matadero estará cortada desde el lunes y hasta el viernes, de 22.00 a 06.30 horas, para realizar tareas de reposición del firme. En la misma zona, la retirada de los raíles del tranvía obligará a cortar desde el lunes, a las 09.00, y hasta el jueves, a las 09.00 horas, la calle Cantábrico, entre Matadero y Adelaida Muro.

Además, Manuel Murguía tendrá dos carriles cortados en sentido hacia el Paseo Marítimo desde el lunes 24 y hasta el viernes 28, de 08.00 a 19.00 horas, para abrir una zanja de canalización. El Ayuntamiento habilitará un carril para circular en sentido contrario.

La avenida de Hércules estará cortada durante el lunes y el martes, de 22.00 a 04.00 horas, a la altura del número 90, para colocar pasos elevados, y en la calle Dolores Rodríguez Sopeña se cortará un carril para limpiar los canalones el lunes 24, de 08.00 a 18.00 horas.

Desde el lunes y hasta el viernes 5 de diciembre, de 09.00 a 18.00 horas, se cortará la calle Fuente de San Amaro para realizar trabajos de pavimentación. El mismo día, pero hasta el 19 de diciembre, estará cortado un carril de la avenida de Arteixo entre María Wonemburger y la calle Cesuras para tareas de reurbanización. Durante el mismo tiempo estarán cortadas la calle Cangas do Morrazo y la travesía Antonio Pedreira Ríos, a partir del lunes a las 08.00 horas, también por obras de reurbanización.

A todos estos cortes de tráfico se une el que afectará a Alfonso Molina con motivo de las obras de ampliación de la avenida.

A partir de las 10.00 horas del martes 25 de noviembre hasta las 13.00 horas del viernes 28 de noviembre se cortará el ramal de enlace entre la avenida San Cristóbal (AC-10) y la avenida Alfonso Molina (AC-11) en dirección salida de la ciudad.

Durante el corte se recomiendan los siguientes itinerarios alternativos:

Largo recorrido ( Itinerario 1): Circulación a través de la AC-14, DP-0512 y avenida García Sabell hasta la incorporación a la AC-11.

Itinerario 1): Circulación a través de la AC-14, DP-0512 y avenida García Sabell hasta la incorporación a la AC-11. Medio recorrido (Itinerario 2): Circulación a través de la avenida Glasgow, avenida Universidad y avenida García Sabell hasta la incorporación a la AC-11.

(Itinerario 2): Circulación a través de la avenida Glasgow, avenida Universidad y avenida García Sabell hasta la incorporación a la AC-11. Corto recorrido (Itinerario 3): Circulación a través de la avenida San Cristóbal con cambio de sentido en la glorieta de conexión con la AC-10 y giro en el enlace AC-11/AC-10 hasta la incorporación a la AC-11.