El Ideal Gallego Fundado en 1917

A Coruña

Ya es Navidad en los jardines de Méndez Núñez

Andrea GestalLara Fernández
Andrea Gestal y Lara Fernández
21/11/2025 13:28
El arco navideño ya está en los jardines
A.G.

La Navidad se acerca y las diferentes ubicaciones de A Coruña se visten de gala para recibirla. Si los diferentes barrios ya presumen de iluminación, a la espera del encendido oficial el día 28 del presente mes, este viernes ha sido el turno de los jardines de Méndez Núñez.

Un arco imponente, con una decoración de estrellas propia de estas fechas, servirá de 'photocall' para los coruñeses y visitantes que se paseen por la calles iluminadas.

La Navidad llega a Méndez Núñez
A.G.

Empieza la cuenta atrás para que Bebeto encienda la Navidad en A Coruña

La Navidad se encenderá en A Coruña antes de lo habitual. Este año la  ceremonia que activa los ornamentos en toda la ciudad tendrá lugar el 28 de noviembre, una semana antes que el año pasado. Y llegará con un invitado de honor: la leyenda del Dépor, Bebeto, quien presionará el botón, junto a niños coruñeses, que dará inicio a las fiestas.

Alumbrado de Navidad en O Parrote (7)

La Navidad de A Coruña llega a todos los barrios: tres millones de luces y dedicatoria al Dépor

