Vuelve el concurso de panettones de A Coruña con dulces de toda España e Italia

La última cata de panettones realizada en Rodolfus Cedida

El sábado 29 de noviembre, en Rodolfus (calle Damas, 2), artesanos e industriales se medirán en la tercera edición de la Cata Panettone Panepanna de A Coruña.

La divulgadora gastronómica Anna Mayer convoca un año más la ya clásica Cata Panettone Panepanna, un encuentro independiente y abierto que reúne a profesionales y público para descubrir los mejores panettones de la temporada.

En esta edición -la tercera-, los panettones se agruparán en tres categorías: artesanales, industriales y artesindustriales, reflejando las distintas formas de elaborar este dulce navideño emblemático.

La cata se realizará el sábado 29 de noviembre, a las 17.00, en el obrador Rodolfus, con la participación de un jurado profesional -formado por panaderos, pasteleros y periodistas gastronómicos- y un jurado popular, compuesto por lectores y seguidores de Panepanna.

Habrá dos premios principales:

, que reconoce el mejor panettone según criterios técnicos. Premio del Panepannerismo, elegido por el público participante.

“Lo más bonito es que todos prueban los mismos panettones en igualdad de condiciones. Es un ejercicio de curiosidad, gusto y comunidad”, explica Mayer.

La cata contará con una docena de panettones enviados desde distintos puntos de España e Italia, seleccionados entre obradores y marcas representativas del panorama actual.

En las últimas ediciones, la Cata Panettone Panepanna ha revelado tendencias claras: los panettones artesanos españoles suben de nivel, las grandes marcas italianas no siempre convencen en una cata a ciegas y la diferencia entre tipologías -marca blanca, industrial, industrial artesanal, autor- es clave para entender el producto. “Un panettone no es solo su precio ni su fama”, comenta Mayer.