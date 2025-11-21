Vuelve el concurso de panettones de A Coruña con dulces de toda España e Italia
El sábado 29 de noviembre, en Rodolfus (calle Damas, 2), artesanos e industriales se medirán en la tercera edición de la Cata Panettone Panepanna de A Coruña.
La divulgadora gastronómica Anna Mayer convoca un año más la ya clásica Cata Panettone Panepanna, un encuentro independiente y abierto que reúne a profesionales y público para descubrir los mejores panettones de la temporada.
En esta edición -la tercera-, los panettones se agruparán en tres categorías: artesanales, industriales y artesindustriales, reflejando las distintas formas de elaborar este dulce navideño emblemático.
La cata se realizará el sábado 29 de noviembre, a las 17.00, en el obrador Rodolfus, con la participación de un jurado profesional -formado por panaderos, pasteleros y periodistas gastronómicos- y un jurado popular, compuesto por lectores y seguidores de Panepanna.
Habrá dos premios principales:
- Premio del Jurado Profesional, que reconoce el mejor panettone según criterios técnicos.
- Premio del Panepannerismo, elegido por el público participante.
“Lo más bonito es que todos prueban los mismos panettones en igualdad de condiciones. Es un ejercicio de curiosidad, gusto y comunidad”, explica Mayer.
La cata contará con una docena de panettones enviados desde distintos puntos de España e Italia, seleccionados entre obradores y marcas representativas del panorama actual.
En las últimas ediciones, la Cata Panettone Panepanna ha revelado tendencias claras: los panettones artesanos españoles suben de nivel, las grandes marcas italianas no siempre convencen en una cata a ciegas y la diferencia entre tipologías -marca blanca, industrial, industrial artesanal, autor- es clave para entender el producto. “Un panettone no es solo su precio ni su fama”, comenta Mayer.