Una marca coruñesa se cuela en una actuación de Alejandro Sanz

Un joven luce una camiseta de la marca coruñesa en la actuación de Alejandro Sanz en ‘La Revuelta’ CEDIDA

Una marca coruñesa se coló este jueves sin avisar en la actuación que Alejandro Sanz ofreció en el programa ‘La Revuelta’ de TVE, presentado por David Broncano. El artista interpretó ‘Las guapas’ y permitió a parte del público subir al escenario, donde un joven lucía una de las camisetas más vistas en A Coruña en los últimos meses.

Paul Marcel Studio es una firma creada por el coruñés Pablo Ares que exalta la singularidad y belleza de Galicia y sus habitantes. Sudaderas, gorras, camisetas y, más recientemente, su modelo de zamarra futbolera vintage -que reza ‘É un sentimento, non trates de entendelo’ y es la que apareció en ‘La Revuelta’- han podido verse en festivales como el Resurrection, O Son do Camiño, Recorda o Caudal Fest -donde incluso las Ginebras corearon ‘A Rianxeira’ después de que alguien les tirase una de las prendas de Paul Marcel con una de las frases de la canción-.

También personajes de la cultura gallega como Xosé A. Touriñán o Lúa Mosquetera, además de diversos influencers, han lucido recientemente sus diseños, que incluyen ‘retrousos’ de temas populares gallegos como ‘A Carolina’ o ‘Eu chorar chorei’.

Desde la marca herculina bromearon en su perfil de Instagram: “Pedimos disculpas a @alejandrosanz y a @larevuelta_tve por eclipsar esta enorme actuación”, escribieron junto a un fotograma de la actuación.