Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

Una marca coruñesa se cuela en una actuación de Alejandro Sanz

Noelia Díaz
Noelia Díaz
21/11/2025 09:29
Camiseta de la marca coruñesa Paul Marcel en la actuación de Alejandro Sanz en ‘La Revuelta’
Un joven luce una camiseta de la marca coruñesa en la actuación de Alejandro Sanz en ‘La Revuelta’
CEDIDA

Una marca coruñesa se coló este jueves sin avisar en la actuación que Alejandro Sanz ofreció en el programa ‘La Revuelta’ de TVE, presentado por David Broncano. El artista interpretó ‘Las guapas’ y permitió a parte del público subir al escenario, donde un joven lucía una de las camisetas más vistas en A Coruña en los últimos meses.

Paul Marcel Studio es una firma creada por el coruñés Pablo Ares que exalta la singularidad y belleza de Galicia y sus habitantes. Sudaderas, gorras, camisetas y, más recientemente, su modelo de zamarra futbolera vintage -que reza ‘É un sentimento, non trates de entendelo’ y es la que apareció en ‘La Revuelta’- han podido verse en festivales como el Resurrection, O Son do Camiño, Recorda o Caudal Fest -donde incluso las Ginebras corearon ‘A Rianxeira’ después de que alguien les tirase una de las prendas de Paul Marcel con una de las frases de la canción-.

También personajes de la cultura gallega como Xosé A. Touriñán o Lúa Mosquetera, además de diversos influencers, han lucido recientemente sus diseños, que incluyen ‘retrousos’ de temas populares gallegos como ‘A Carolina’ o ‘Eu chorar chorei’.

Desde la marca herculina bromearon en su perfil de Instagram: “Pedimos disculpas a @alejandrosanz y a @larevuelta_tve por eclipsar esta enorme actuación”, escribieron junto a un fotograma de la actuación.

Paul Marcel Studio, moda enxebre y pop en A Coruña: “La gente gallega es muy de su tierra”

Más información

Te puede interesar

Marcos Docampo es técnico deportivo del Ayuntamiento de Arteixo

Marcos Docampo, Premio Galicia a Mellor Xestor do Deporte
Redacción
El ideal gallego

Una furgoneta cae en la vía del tren y corta la conexión entre A Coruña y Lugo
EP
Tinho, el coruñés de OT 2025

Último empujón: las redes se vuelcan para que Tinho sea favorito en la Gala 10 de Operación Triunfo
Andrea Gestal
La coruñesa Andrea Valero, durante el desfile final de Miss Universo

La coruñesa Andrea Valero se lleva una 'pedrea' del concurso de Miss Universo
Noela Rey Méndez