A Coruña

Una furgoneta cae en la vía del tren y corta la conexión entre A Coruña y Lugo

Ep
21/11/2025 11:03
Imagen de archivo de una vía del tren a su paso por Culleredo

La caída de una furgoneta a las vías del tren en la localidad lucense de Begonte ha provocado retrasos en varios convoyes que unen Lugo y A Coruña en la mañana de este lunes.

Tal como ha informado Adif, la circulación quedó interrumpida sobre las 08.00 horas entre Rábade y Baamonde por la caída de un vehículo sobre la vía. Poco después, la incidencia permitió circular a velocidad reducida a los trenes por la zona.

Dos miembros de equipos de emergencia caminan por las vías del tren

Un tren de mercancías descarrila en As Neves y deja un herido

Más información

El 112 Galicia ha explicado que se trató de una furgoneta estacionada en el kilómetro 518 de la N-VI a la que le falló el freno de mano y acabó rompiendo un vallado y cayendo a las vías del tren.

Fuentes de Renfe consultadas por Europa Press han indicado que dos trenes de Media Distancia circulan con 10 y 15 minutos de retraso por culpa de este suceso, al haber limitaciones de velocidad en la zona.

