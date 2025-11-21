Un exdirectivo de Amancio Ortega: "Lo que es bueno para Inditex, es bueno para España"

Entrega de los Premios Consello Social UDC 2024-2025, con la presencia de Antonio Abril (cuarto por la derecha) Javier Alborés

"Lo que es bueno para General Motors es bueno para América". Esta es una frase que se atribuye a Charles E. Wilson, exsecretario de Defensa de los Estados Unidos. En concreto, durante su nominación para el cargo en la década de 1950 expresó que "durante años pensé que lo que era bueno para el país era bueno para General Motors y viceversa".

Más de 70 años después, el presidente del Consello Social de la Universidade da Coruña, Antonio Abril, recurrió a esta expresión y la adaptó al caso español. "Lo que es bueno para Inditex, es bueno para España", aseguró durante su discurso de los Premios Consello Social UDC 2024-2025, en el que abordó el éxito de los emprendedores en Norteamérica.

Abril, un histórico directivo que ayudó a crear el gigante de la moda fundado por Amancio Ortega, indicó que son necesarias las personas que crean negocios prósperos. "Los emprendedores sin duda nacen, pero necesitamos tantos que hay que hacer más", argumentó.

Durante su intervención, puso el ejemplo de los estadounidenses, ya que "América ama a sus emprendedores" y les "ofrece recompensas". También pidió mejorar que España forme a más empresarios de éxito que ayuden a crear riqueza, como la mejora de las relaciones entre las universidades y el sector privado.

"Hay que fortalecer la transferencia del conocimiento", destacó. Además, puso el énfasis en que el "talento de las personas es el motor que desarrolla la economía de un país".

Galardones

El discurso de Antonio Abril se produjo durante la entrega de los galardones de los Premios Consello Social UDC 2024-2025 que concede el Consello Social da Universidade da Coruña.

Estos premios, que reconocen la puesta en valor del conocimiento generado desde la institución académica herculina hacia la sociedad, recayeron este año en Navantia, como Premio Confianza UDC, Grupo Varpa como Premio Impulso UDC y Click&Build como Premio Emprende UDC.

El director del astillero de Navantia Ferrol, Eduardo Dobarro, subrayó las estrechas relaciones que Navantia mantiene con el tejido universitario gallego y el trabajo en común que la compañía desarrolla con la Universidad de La Coruña y, en particular, con el Campus Industrial de Ferrol.

El grupo Varpa, acreditado con la máxima distinción otorgada por la Xunta de Galicia como Grupo de Referencia Competitiva y adscrito a la Facultad de Informática y al Instituto de Investigación Biomédica de A Coruña (INIBIC), centra su actividad en la aplicación de la inteligencia artificial y la visión por computadora a sectores como la salud, la industria y la inclusión social.

Diego Mata Pose, directivo de Click&Build, recogió el Premio Emprende UDC por la innovación en la digitalización del sector de la construcción. Esta empresa propuso el desarrollo de Add-ins personalizados para empresas del sector AECO (Arquitectura, Ingeniería, Construcción y Operaciones) con el objetivo de automatizar la generación de la documentación técnica de proyectos de arquitectura basados en un sistema constructivo dado en el marco del empleo de la metodología BIM (Building Information Model).