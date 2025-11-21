Un escaparate de A Coruña contra el Premio Planeta

Escaparate de Julia Ares contra el premio Planeta a Juan del Val Víctor Seoane

La artista coruñesa Julia Ares suele trasladar al escaparate de su taller de la calle Curros Enríquez de A Coruña no solo el arte por el que es reconocida, sino también la actualidad que la rodea. Si hace una semanas era Gaza el tema con el que intentaba despertar conciencias a través de una instalación artística y con carteles contra el "genocidio" palestino y contra Benjamin Netanyahu, esta vez la autora de los dibujos que adornan las farolas del Paseo Marítimo de A Coruña carga las tintas contra un premio literario.

En concreto, Julia Ares ha instalado en su escaparate una página enmarcada de una crítica (mala) del libro de Juan del Val ganador del Premio Planeta 2025, 'Vera, una historia de amor'. "Premio Puñeta a la Literatura 2025" añade la artista coruñesa, que incluye también un mensaje contra el libro aludiendo a que es del "género pseudo literario denominado Narradura".

El madrileño Juan del Val ha ganado la 74ª edición del Premio Planeta de novela, dotado con un millón de euros, con la obra 'Vera, una historia de amor', protagonizada por una mujer de la alta sociedad que rompe con su marido y mantiene una relación con un hombre mucho más joven que ella. El ganador del Planeta, que ha recibido el galardón de manos de la vicepresidenta segunda Yolanda Díaz, se había presentado bajo el seudónimo de Elvira Torres y había ocultado el título de su novela bajo el ficticio 'No es tan fácil morir de amor', según el jurado, "una novela contemporánea, con una abierta crítica social y algún toque de thriller en el contexto de Sevilla". Sin embargo, su victoria ha sido puesta en duda por numerosos críticos, que consideran que la obra no es merecedora del prestigioso galardón literario.