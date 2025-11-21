Mi cuenta

El Ideal Gallego Fundado en 1917

A Coruña

Último empujón: las redes se vuelcan para que Tinho sea favorito en la Gala 10 de Operación Triunfo

Andrea Gestal
Andrea Gestal
21/11/2025 10:05
Tinho, el coruñés de OT 2025
Tinho, el coruñés de OT 2025
Operación Triunfo

Tinho favorito. Eso es lo que más se ha leído en redes sociales tras su actuación de 'Beautiful things' en la gala pasada de Operación Triunfo. Algo que ha sido muy bien acogido por el 'fandom', aunque este último está dividido.

Se acerca el cumple de Olivia y quieren regalarle también ser favorita, pero el coruñés se está ganando un sitio importante en esta carrera, al igual que Claudia. Pese a que las autodenominadas 'Clivia', fans de Claudia y Olivia, no cejan en su empeño de hacer a una de las dos favoritas, el 'Tinhismo' llega para quedarse (y desbancarlas).

Actualmente, de los concursantes que quedan en la Academia todos han salido favoritos, excepto uno: Guillo Rist. Sin embargo, esta posibilidad, por lo menos esta semana, no es viable, debido a que el catalán está nominado junto a Téyou.

Tinho, durante la actuación de la Gala 9

La evolución, constancia y buen hacer de Tinho ha hecho que sus seguidores estén pidiendo en redes un último empujón de cara a la gala del lunes, donde el coruñés cantará en gallego una canción de la cantante Sés llamada 'Tempestades de sal'

