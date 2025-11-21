Tinho, el coruñés de OT 2025 Operación Triunfo

Tinho favorito. Eso es lo que más se ha leído en redes sociales tras su actuación de 'Beautiful things' en la gala pasada de Operación Triunfo. Algo que ha sido muy bien acogido por el 'fandom', aunque este último está dividido.

Se acerca el cumple de Olivia y quieren regalarle también ser favorita, pero el coruñés se está ganando un sitio importante en esta carrera, al igual que Claudia. Pese a que las autodenominadas 'Clivia', fans de Claudia y Olivia, no cejan en su empeño de hacer a una de las dos favoritas, el 'Tinhismo' llega para quedarse (y desbancarlas).

Actualmente, de los concursantes que quedan en la Academia todos han salido favoritos, excepto uno: Guillo Rist. Sin embargo, esta posibilidad, por lo menos esta semana, no es viable, debido a que el catalán está nominado junto a Téyou.

La evolución, constancia y buen hacer de Tinho ha hecho que sus seguidores estén pidiendo en redes un último empujón de cara a la gala del lunes, donde el coruñés cantará en gallego una canción de la cantante Sés llamada 'Tempestades de sal'.