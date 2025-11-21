Nuevo corte de tráfico en Alfonso Molina

Un panel avisa de un corte de tráfico por las obras en Alfonso Molina Quintana

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible continúa con las obras de remodelación de la avenida Alfonso Molina en la ciudad de A Coruña, unos trabajos que suponen una inversión de 18,3 millones de euros.

Con el avance de los trabajos de demolición y para garantizar la seguridad de trabajadores y usuarios, a partir de las 10.00 horas del martes 25 de noviembre hasta las 13.00 horas del viernes 28 de noviembre, se cortará el ramal de enlace entre la avenida San Cristóbal (AC-10) y la avenida Alfonso Molina (AC-11) en dirección salida de la ciudad.

Durante el corte se recomiendan los siguientes itinerarios alternativos:

Largo recorrido (Itinerario 1): Circulación a través de la AC-14, DP-0512 y avenida García Sabell hasta la incorporación a la AC-11.

(Itinerario 1): Circulación a través de la AC-14, DP-0512 y avenida García Sabell hasta la incorporación a la AC-11. Medio recorrido (Itinerario 2): Circulación a través de la avenida Glasgow, avenida Universidad y avenida García Sabell hasta la incorporación a la AC-11.

(Itinerario 2): Circulación a través de la avenida Glasgow, avenida Universidad y avenida García Sabell hasta la incorporación a la AC-11. Corto recorrido (Itinerario 3): Circulación a través de la avenida San Cristóbal con cambio de sentido en la glorieta de conexión con la AC-10 y giro en el enlace AC-11/AC-10 hasta la incorporación a la AC-11.

Itinerarios alternativos ante el corte en Alfonso Molina durante el mes de noviembre

Esta actuación, señalan desde el Ministerio, pretende seguir minimizando los importantes movimientos de trenzado existentes que causan problemas de seguridad vial que dan lugar a retenciones, congestión, ruido y contaminación, con una afectación global a los accesos a la ciudad y a la movilidad de toda el área metropolitana.

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible aprobó el expediente de información pública y el proyecto para adecuar la Avenida Alfonso de Molina, en la ciudad de A Coruña, al tránsito de ciclistas y peatones con la construcción de carriles bici y sendas peatonales. El proyecto actuó sobre 1,4 kilómetros de la avenida coruñesa (entre los puntos kilométricos 1,190 y 2,600) para impulsar su integración ambiental y la movilidad activa y sostenible.