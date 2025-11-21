Mi cuenta

A Coruña

A Coruña

Marta Sánchez estará en concierto en A Coruña en 2026

Noela Rey Méndez
Noela Rey Méndez
21/11/2025 14:31
Marta Sánchez, durante un concierto en A Coruña

Marta Sánchez ha anunciado los primeros conciertos de la gira con la que celebra sus 40 años de carrera. Entre otros lugares, la cantante con raíces en A Coruña, visitará la ciudad herculina, en un concierto que tendrá lugar en el Palacio de la Ópera

Marta Sánchez, estilo en Méndez Núñez

La gira, que se iniciará en marzo en Valladolid, para pasar por lugares como Bilbao, Granada, Valencia, Alicante y Madrid, recalará en A Coruña el 16 de mayo. Marta Sánchez ya ha anunciado también que la lista de conciertos se irá completando en próximas fechas. 

Las entradas están a la venta a través de Ataquilla, con precios a partir de 49,50 euros. 

Marta Sánchez cumple 40 años en la música y tras haber vendido más de diez millones de discos. Por ello, junto al álbum '40 Años 1985-2025', en doble vinilo y CD, inicia una gira en la que repasará sus mayores éxitos y algunos de los nuevos temas incluidos en el disco. 

Así, el concierto incluirá temas como el 'Lili Marlen', 'Soldados del amor' o 'Con solo una mirada', que popularizó en su etapa con Olé Olé o sencillos de su carrera en solitario como 'Amor perdido', 'Quiero más de ti', 'Desconocida' o 'Soy yo'.

