Marta Ortega: "El genio de Leibovitz reside en encontrar esas verdades que no están a la vista de nadie más"

Marta Ortega Pérez y Annie Leibovitz Saskia Lawaks

Cuatro años después de su apertura, la Fundación Marta Ortega Pérez (MOP) ofrece la primera gran retrospectiva de una mujer. Y no han escogido a una cualquiera, tal y como apunta la propia presidenta de la entidad, Marta Ortega: "Nadie como Annie Leibovitz se encuentra en una mejor posición para ser la primera mujer que presente su trabajo en la Fundacion MOP".

Para la ocasión de la inauguración de la muestra, este sábado 22, la Fundación ha editado un libro con algunas de las imágenes icónicas creadas por la fotógrafa estadounidense junto a una colección de textos de multitud de personalidades que han tenido la fortuna de trabajar con ella.

Bruce Springsteen, Angelina Jolie, Anna Wintour, Patti Smith o Tom Ford son solo algunos ejemplos de personas que han prestado su voz, o en este caso su pluma, para rendir un homenaje en forma de libro a quien esta considerada la fotógrafa viva más importante.

Una sucesión de elogios

La propia presidenta de la entidad es quien abre la sucesión de elogios y recuerdos de trabajos de Leibovitz y destacando las virtudes de la creadora nacida en Connecticut (Estados Unidos). "Su genio reside en su capacidad para encontrar sistemáticamente esos momentos, esas verdades que no están a la vista de nadie más", escribe Ortega.

"Annie despierta entre todas las personas con las que trabaja una lealtad incondicional", apunta, destacando también un aspecto sobre el que coinciden muchos de los que colaboraron con la fotógrafa durante las últimas décadas: su capacidad de persuasión.

"¿Quién si no Annie sería capaz de convencer a Ben Stiller de meterse en una burbuja suspendida sobre el Sena?" se pregunta Marta Ortega, quien también cuestiona: "¿Quién si no ella habría vislumbrado el potencial icónico de Demi Moore embarazada o de una Whoopi Goldberg desnuda, sumergida en una bañera de leche?".

Pero, en el libro, los elogios también son agradecimientos. "Me llena de alegría que hayamos conseguido una vez más acoger fotografía de máximo nivel en nuestro espacio de A Coruña".