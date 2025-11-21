Los cuernos en alto y música de Barón Rojo para decir adiós a un mito del Barrio de las Flores de A Coruña

Foto de familia en el homenaje a Jefry Plataforma Vecinal del Barrio de las Flores

Más de 300 personas, 30 kilos de pulpo y otros 40 de churrasco. Si de alguien puede decirse que se despidió como vivió, y que su homenaje ha hecho justicia a su figura ese es Ángel Ramón Pérez Barbeito. Seguramente, por el nombre de pila no lo identifique más que una pequeña parte de la legión de rockeros, clientes y vecinos a los que Jefry, como todo el mundo le conocía, marcó en algún momento de su vida. Lo cierto es que el dolor por la pérdida de una figura fundamental en el Barrio de las Flores es profundo y perenne, pero, hasta en eso, el barrio más 'cañero' de la ciudad marca un protocolo específico para honrar a sus leyendas. Sucedió en 2024 con Jabalí, y algo semejante volvió a pasar con Jefry, las dos figuras que desde el otro lado seguramente sigan inspirando y guiando con su legado el festival popular que más crece en la ciudad, el Flores Rock.

Jefry, en una foto reciente con la familia del Flores Rock

La noticia de la pérdida de Jefry sacudió el Barrio de las Flores el pasado 5 de noviembre. Fue, sin embargo, el único día que se permitió llorar. Tanto en el velatorio como en el funeral posterior, entre el 6 y el 14 del mismo mes, el luto se llevó como sucede con las grandes leyendas. Pensemos en Shane MacGowan, cantante de The Pogues, y la forma en la que Dublín dijo adiós. Esta vez la capital de Irlanda fue un barrio de A Coruña, y en lugar de folk sonó rock español del que no caduca: cuernos al aire en la comitiva y música de Barón Rojo en lugar de cortejos fúnebres lacrimógenos. Dice la letra que 'Los rockeros van al infierno', aunque Jefry irá donde le dé la gana, porque él se lo ganó en vida. “No sé cómo describirlo, pero hay que recalcar su trabajo y disponibilidad para todos los movimientos vecinales en el barrio: siempre estaba para todo, y cuando digo todo es montar, recoger y todo lo que se necesite durante dos días seguidos”, dice David Pujades, uno de los responsables del Flores Rock y de la Plataforma Vecinal, además de los locales El Invernadero, donde Jefry era rostro habitual a ambos lados de la barra.

Con la de Jefry, Jabalí e Iván, otro colaborador y vecino desaparecido hace poco, son tres las lonas que los vecinos y la comunidad del Flores Rock han realizado en los últimos 15 meses. Tres golpes que tumbarían a cualquiera, menos al barrio más 'duro' de A Coruña.