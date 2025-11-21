Mi cuenta

A Coruña

Las noticias de A Coruña que opacó la muerte de Franco: doble atropello mortal, atraco por un billete de mil pesetas y autobuses

Noela Rey Méndez
21/11/2025 08:11
Noticia de un doble atropello mortal en A Coruña el día que murió Franco
Archivo El Ideal Gallego

El 20 de noviembre de 1975 murió Franco, pero el mundo no se paró. Como ocurre cada vez que se da una gran efeméride histórica, parece que la actualidad solo se nutre de ese hecho, pero a su alrededor, a veces más cerca, otras más lejos, sin pasando cosas. Fue el caso de la ciudad de A Coruña y su área metropolitana, donde varias noticias fueron opacadas por el fallecimiento de Franco

Estas son algunas de las cosas que pasaron (y que pasaron más desapercibidas). 

"Mil firmas de vecinos, presentadas a la Compañía de Tranvías"

Vecinos de los núcleos "de Bens, Feáns, La Castiñeira, Mesoiro, Vío, Birloque, Martinete, Las Rañas, Castro de Elviña, Mazaido, Comeando y La Grela" presentaron un escrito ante la Compañía de Tranvías en el que se pedía "que se amplíe el casco urbano coruñés a efectos de transporte urbano colectivo, dado que no son servidas estas zonas con autobuses de la compañía". 

"Cuatro muertos en accidentes de tráfico, dos de ellos, en atropello en la avenida de Alfonso Molina"

Varios accidentes en la A Coruña, Carballo y Ferrol dejaron cuatro fallecidos. En el caso coruñés fue en Alfonso Molina: "En el kilómetro 2,850, lugar de Palavea, un turismo Seat - 1.500, matrícula M-706572, conducido por José Luis Nieto Limón, de 39 años, casado, domiciliado en Fuente-Culler, atropelló a Isabel Quintanilla Fernández, de 75 años, viuda, y a Josefa Gómez Otero, de 67 años, soltera, ambas vecinas de La Coruña. Las dos resultaron muertas cuando irrumpían en la calzada en el momento de circular el vehículo". 

"Dos millones de pesetas para atenciones de los barrios"

 El Ayuntamiento ultimaba los proyectos para realizar reparaciones en distintos barrios y calles para gastar dos millones de pesetas. "En estos momentos, según nos comunica el poniente de Barrios, don Roberto Palau Lema, se procede a una selección de los proyectos, pues que no todas las peticiones y necesidades podrán ser atendidas con esos dos millones de pesetas", publicaba El Ideal Gallego. 

"Le agredió por creer que le había sustraído mil pesetas"

 "Mientras tomaban unas consumiciones en un bar de La Coruña, Francisco Martínez Martínez, de 22 años, domiciliado en la calle de Ángel Senra, agredió a su compañero Emilio Álvarez Alejandro, de 42 años, domiciliado en Agramonte - El Castrillón". Así iniciaba el periódico el relato de un apuñalamiento ocurrido en un establecimiento de hostelería y que se saldó con una herida en una mano y otra en la oreja. El motivo de la agresión fue, según el arrestado, porque la víctima "intentaba quitarle, violentamente, el billete de mil pesetas con que iba a abonar el importe de una consumición".

Dani Sánchez