La Universidad de A Coruña, dispuesta a descentralizar Medicina a la espera de Santiago y Vigo

Ricardo Cao, en la reunión extraordinaria del Consello de gobierno de la UDC Patricia G. Fraga

La Universidad de A Coruña ha hecho los deberes. Y es que, después de que durante la jornada de ayer el Consello de Docencia Clínica diese luz verde al texto que marcará el proceso de descentralización del grado de Medicina en los cursos de cuarto, quinto y sexto de la titulación, esta mañana lo ha hecho el Consello de Goberno de la UDC, en una reunión convocada con carácter urgente en la que demuestra su predisposición para repartir la docencia teórica y práctica de la carrera a partir del próximo curso 2026-27, a la espera del visto bueno de las universidades de Santiago y Vigo.

Así lo consideraron todos los miembros del Consello desde las 09.30 horas en el Rectorado, un lugar en el que hace poco más de medio año se planteó sobre la mesa la posibilidad de crear una facultad de Medicina en A Coruña y en el que, siete meses después, se llegó a un consenso para modificar por completo el acuerdo para la descentralización de Medicina firmado en 2015 y aprobar “un texto moi diferente e que consideramos positivo”.

Así lo consideró el rector de la UDC, Ricardo Cao, quien aseguró esta mañana que, aunque “todas as partes fixemos renuncias, non se traspasou ninguna das liñas vermellas que tiñamos”. De esta forma, Cao incidió en que “adiar as solicitudes sempre que se cumplan as premisas deste acordo é positivo para a nosa institución, para o Chuac e para o estudantado de Medicina en Galicia”. No obstante, también recalcó que seguirán trabajando de forma interna en la implementación de este grado ante posibles incumplimientos. Algo que también está entre los planes de la Universidad de Vigo.

Profesorado vinculado

Tras la reunión, el rector quiso destacar “concreto e esixente” que figura en el texto sobre un proceso de descentralización que comenzará el próximo curso con la docencia práctica de quinto, antes de que se descentralice la parte teórica, en el curso 2027-28 y, al año siguiente, las clases teóricas de cuarto curso, con el objetivo de que para el año 2029 se haya completado la descentralización y se abra de nuevo la posibilidad de implementar nuevas facultades o de prorrogar un acuerdo que, por ahora, tiene vigencia hasta el 31 de agosto de 2029.

También hizo hincapié en que el nuevo pacto recoge que “o 50% das prazas do profesorado se convocarán polas universidades a que estea vinculado o hospital, e as universidades, a través dos seus departamentos, participarán na elaboración dos plans de organización docente que chamamos a descentralización universitaria”. De esta forma, se preserva que el Chuac siga vinculado a la UDC, “que seguirá a ser, polo tanto, o noso hospital universitario”, aunque se compartirá con la USC en la docencia de Medicina. “Este tema era clave para nós porque estamos falando de que por primeira vez estará recollido nun concerto que a UDC dará docencia de Medicina”, un aspecto que el convenio firmado hace diez años no garantizaba.

Financiamiento

Otro de los aspectos que la UDC incidió desde el primer momento que figurasen en el acuerdo fue el financiamiento de este proceso descentralizador. En el texto se recoge que será la Xunta de Galicia la que asuma el coste, tanto del convenio, como de la comisión de seguimiento y los costes de personal de la obra civil que requiera la adaptación de espacios a la docencia en el hospital y los equipamientos de las unidades docentes, que pertenecerán a las universidades.

En cuanto al título de Medicina en A Coruña, Cao dejó claro que “non a presentaremos durante a vixencia de este acordo”, pero en la que se seguirá trabajando de forma interna. De esta forma, el texto recoge dos garantías importantes. Por un lado, el incumplimiento de las condiciones de los plazos o de la programación de la descentralización, y por otro, si durante la vigencia de este acuerdo la Consellería de Educación emite informes favorables a solicitudes de implementación del grado por otras entidades. Ambos casos legitiman a la UDC a continuar el procedimiento de implantación del grado. En el segundo de ellos, abrirá un plazo extraordinario de dos meses para presentar la solicitud de la titulación.