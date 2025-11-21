La Diputación de A Coruña da luz verde al mayor presupuesto de su historia

El diputado de Economía, José Ramón Rioboo CEDIDA

La Diputación de A Coruña dio este viernes el visto bueno al mayor presupuesto de su historia, que asciende a 256,5 millones de euros y "cun forte impulso aos concellos, ás políticas sociais e ao emprego".

Las cuentas recibieron los votos a favor de PSOE, BNG y Alternativa dos Veciños y la negativa del Partido Popular. El presupuesto, indica el ente provincial, "consolida o modelo municipalista iniciado en 2015 e reforzan o apoio directo aos 93 concellos da provincia, o benestar social, a seguridade viaria, o emprego e os servizos públicos".

El diputado responsable de Economía e Facenda, José Ramón Rioboo, fue el encargado de defender el documento económico en el pleno de este viernes y destacó que se trata de un presupuesto "pensado para os concellos, para a súa veciñanza e para responder ao que cada municipio necesita cada día".

Afirmó que “a Deputación da Coruña é hoxe a administración que máis recursos achega aos concellos”, destacando que la institución mantiene "a débeda cero, todas as taxas conxeladas e adianta recursos para facilitar o traballo municipal desde o 1 de xaneiro".

El Plan Único (POS+2026) se sitúa como o eje central de las cuentas, con una inversión inicial de 88 millones de euros para los 93 municipios de la provincia. "Sumado ao resto de liñas de apoio aos municipios, máis de 110 millóns destínanse directamente aos concellos", dijo Rioboo, que subrayó que la Diputación "dá aos concellos coruñeses autonomía plena para decidir en qué investir: obras, servizos, iluminación, limpeza, deporte, cultura ou programas sociais".

El Plan de Emprego Local (PEL) alcanza en 2026 los 16,3 millones y se incluyen también incrementos en cultura y lengua, deporte y juventud, con un nuevo programa de estancias en el extranjero para alumnado de Bachillerato.

