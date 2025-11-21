José Carlos Alonso: "Donde más impacto tuvo la llegada del ferrocarril fue en la Ciudad Vieja"

José Carlos Alonso, en el cruce de las calles Gaiteira con Posse, donde se levantó el puente sobre las vías German Barreiros

El investigador y autor del blog ‘As Xubias, Castros, Gaiteira’, José Carlos Alonso (León, 1964), ofrece esta tarde (19.00 horas), con motivo de la programación organizada por la Asociación de la Prensa de A Coruña por el 150 aniversario de la llegada del ferrocarril a la ciudad, una charla ilustrada con fotografías antiguas sobre la evolución de los barrios y la llegada del tren a la urbe herculina. La cita, que se celebrará en el centro comercial Cuatro Caminos, hará un repaso sobre lo que afectó el ferrocarril en A Coruña y, sobre todo, cómo era la vida antes de la estación de San Cristóbal.

¿En qué va a consistir la charla?

Es, sobre todo, un mundo de imágenes. Fundamentalmente fotos, pero también algún plano. Hacemos un recorrido muy amplio de cómo llegaba el ferrocarril a La Coruña por la ría de O Burgo, pasabas la famosa curva de San Diego y, después de cruzar Casablanca, aparecía toda Coruña al fondo. Ahora, por ejemplo, estamos acostumbrados a que casi todo el tráfico de viajeros sea a través de la línea de Santiago. Pero antes, era especialmente significativa. Luego, también su acometida paisajística y la relación de la ciudad con su estación de ferrocarril, sobre todo con el barrio y el conflicto que provocó. El cruce de la Gaiteira con la estación siempre fue un gran problema. Hubo muchos muertos en ese cruce. Era la principal salida de la ciudad y la interceptaba un sistema ferroviario.

¿Cómo era aquella primera estación del Norte?

Estaba ubicada donde hoy está la estación de autobuses. Esa sería la cabecera, casi empotrada con Alfonso Molina. Después, también ocupaba buena parte de los dos centros comerciales (El Corte Inglés y Cuatro Caminos). Todo Ramón y Cajal era zona ferroviaria. De hecho, la primera estación pertenecía a dos ayuntamientos diferentes: el de Coruña y el de Oza. Cuando se destruyó la estación, en 1964, ya se consideraba ciudad, pero años antes, más allá del barrio de Santa Lucía, Cuatro Caminos era considerado extrarradio. A las gentes de Pescadería y Ciudad Vieja no les parecía muy bien que sus hijos fuesen a relacionarse con los chavales más allá de Santa Lucía.

Convive casi veinte años con la de San Cristóbal.

En 1941 arrancó operativamente la de San Cristóbal. Hasta 1964, que se incendia la del Norte, coinciden. El gran problema de tener las dos estaciones en los años 40 y 50 es que cualquier cosa que te llegase por la vía Zamora-A Coruña, no tenía ningún tipo de conexión con la de abajo. Tenían que pasar de una a otra vía camiones.

¿Por qué se apostó por crear la estación de San Cristóbal?

Por una cuestión práctica. Eran dos Españas. En Galicia, España entra por dos lados. Por un lado, la zona de León, la que te conectaba con el País Vasco o Barcelona, y luego la zona del sur, la que llegaba a Zamora y a Madrid. Lo raro es que en su día no hubiesen planteado hacer una entrada conjunta.

El pasado octubre se cumplieron 150 años de la llegada del ferrocarril a la ciudad. Transformó por completo el paisaje urbano.

En mi opinión, lo que más transformó fue lo más lejano a la estación. Y es que, donde más impacto tuvo fue en la Ciudad Vieja. Hubo un gran declive en esa zona, entendiendo claramente ese declive como despoblamiento y propietarios ricos que se iban desinteresando por sus casas coruñesas. Ya pudieron irse a Madrid y otras ciudades más acogedoras a disfrutar de su patrimonio. Si en algún momento puntual tenían que venir a gestionar algo, cogían el tren y volvían pronto a la capital. Ahí se empezó a degradar la importancia de la Ciudad Vieja.