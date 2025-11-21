Demolición de los viejos galpones de Linares Rivas, hace 25 años GAGO

La actividad en el puerto coruñés era frenética hace 25 años pero no por las descargas de pescado o las subastas sino por las obras de demolición de los viejos galpones para dar paso a la construcción de la nueva lonja. Las grúas tomaron la zona para derribar las antiguas estructuras, como se pudo comprobar en la primera página de El Ideal Gallego del 21 de noviembre de 2000, ilustrada con una fotografía del inicio de los trabajos. Hace 50 años la corporación municipal rezaba un Padrenuestro en el día después de la muerte de Francisco Franco. En 1950, hace 75 años, un hombre sufría heridas al resultar alcanzado por un tranvía frente al Cine Avenida. En 1925, El Eco organizaba la fiesta de Santa Cecilia, patrona de los músicos.

Hace 25 años | Adiós a los viejos galpones de Linares Rivas

La empresa adjudicataria de la construcción de la nueva lonja del puerto comenzó las obras ayer, 20 de noviembre de 2000, con la demolición de los antiguos galpones. El desalojo retrasó cuatro meses el comienzo de los trabajos. El próximo paso será la habilitación de una carretera que sustituya a la que actualmente soporta el tráfico dentro del recinto portuario. La empresa constructora empleó una potente máquina para demoler los viejos galpones de Linares Rivas.

En clave económica, el Gobierno ha subido en un 4,1 por ciento el precio y las tarifas de venta de los suministros de gas natural como consecuencia del alza continuada del coste del petróleo.

Mientras, el Deportivo buscará esta noche en París su consagración entre los grandes del fútbol europeo. El conjunto coruñés, que se medirá a partir de las 20.45 horas al Paris Saint Germain, reforzará el centro del campo para intentar frenar el juego de ataque de los galos.

Hace 50 años | La Corporación coruñesa reza un Padrenuestro

“La figura de Franco ha traspasado los límites de lo real para confundirse con los ideales del pueblo español que él encarnaba”, dijo el alcalde accidental de La Coruña, don José Manuel Liaño Flores, en la sesión extraordinaria y urgente de la Corporación municipal, convocada para ayer, 20 de noviembre de 1975, tras conocerse la noticia de la muerte del Jefe del Estado. Por ausencia del titular, don Jaime Hervada, que se encuentra en Chile, la sesión fue presidida por el señor Liaño, quien mostró su adhesión al Príncipe de España, futuro Rey. La Corporación municipal, puesta en pie, rezó un Padrenuestro. Asistieron al pleno los siguientes concejales: Abad Flores, Quesada Zato, Peña Bermúdez, Rodríguez Carballido, Serrano González, Lasheras Artaso, Suevos Orduña, García-Baquero, Fernández López, Estévez Mengotti, Salazar Pichell, Meilán Gil, Palau Lema y Vizoso Piñeiro. El resto habían disculpado su asistencia por encontrarse ausentes o enfermos.

Hace 75 años | Herido por un tranvía frente al Cine Avenida

Alrededor de las once y media de la noche de ayer, 20 de noviembre de 1950, fue alcanzado por un tranvía, frente al edificio del Cine Avenida, Eduardo Patiño Rodríguez, que vive en Castiñeiras de Abajo, 36, bajo. Recogido por un sargento de la Policía Armada, fue trasladado inmediatamente a la Casa de Socorro del Hospital, en donde el facultativo de guardia le apreció contusiones en la parte derecha de la cara, así como en el hombro del mismo lado, y mano izquierda.

El lesionado que, al parecer, presentaba síntomas de ingestión etílica, dijo resentirse de la espalda. Su estado fue calificado de pronóstico leve, salvo complicaciones, y pasó después a su domicilio. Otro compañero del anterior también recibió el encontronazo con el tranvía, mas todo se redujo a un golpe y no hubo necesidad de prestarle asistencia en el referido Establecimiento.

Hace 100 años | El Eco organiza la fiesta de la Patrona de los Músicos

Grande es el interés que despertó en este 1925 la fiesta de la Patrona de los Músicos, Santa Cecilia, que organiza el laureado orfeón El Eco. Para la misa solemne que se dirá en la parroquia de San Nicolás continúan recibiéndose ofrecimientos de valiosos elementos que no han podido aceptarse por la capacidad del coro. Las invitaciones se han limitado a las autoridades, prensa, corporaciones oficiales y sociedades con el fin de ocupar el menor espacio posible en el templo. En las primeras horas de la mañana recorrerá las calles tocando alegres dianas la banda de música de los Padres Salesianos.

Por otra parte, tendrá efecto mañana domingo, 22 de noviembre de 1925, en el Centro Cultural de Santo Tomás de Aquino, una interesante velada filarmónico-teatral a cargo del aplaudido cuadro de declamación.