Gadis ha abierto en A Coruña el vigésimo establecimiento franquiciado de este año. Se trata de un Claudio Express situado en la gasolinera Carbugal ubicada en la calle Alfonso Rodríguez Castelao, que da servicio a los numerosos vecinos de Los Rosales. Según explican desde Gadisa, se trata de una tienda con 50 metros cuadrados de sala de ventas en la que pone a disposición del consumidor en torno a 500 referencias de alimentación.

Además del Claudio Express y de la gasolinera, el complejo cuenta con boxes de lavado y aspirado. El amplio horario de apertura, de 07.00 a 23.00 horas, es un plus de comodidad para los clientes.

Las instalaciones suponen la creación de ocho puestos de trabajo directos. "Impulsar la generación de empleo es uno de los valores de la franquicia Claudio, que está implantada tanto en el ámbito urbano como en entornos semiurbanos y rurales, donde contribuye a crear comunidad local y fijar población", aseguran.

La supervisora de estaciones de Carbugal, Cristina Patiño, y parte de su equipo, han acompañado a los representantes de Gadisa Retail el día de la apertura del Claudio Express: Miguel Freire, director de ventas de franquicia, Sergio Trujillo, coordinador, y David Calvo, supervisor de franquicia del establecimiento.