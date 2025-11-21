Mi cuenta

El Ideal Gallego Fundado en 1917

A Coruña

Gadis abre un Claudio Express en la gasolinera de Los Rosales

Redacción
21/11/2025 13:54
Empleados a la entrada del nuevo establecimiento Claudio Express de Los Rosales
Cedida

Gadis ha abierto en A Coruña el vigésimo establecimiento franquiciado de este año. Se trata de un Claudio Express situado en la gasolinera Carbugal ubicada en la calle Alfonso Rodríguez Castelao, que da servicio a los numerosos vecinos de Los Rosales. Según explican desde Gadisa, se trata de una tienda con 50 metros cuadrados de sala de ventas en la que pone a disposición del consumidor en torno a 500 referencias de alimentación.

Además del Claudio Express y de la gasolinera, el complejo cuenta con boxes de lavado y aspirado. El amplio horario de apertura, de 07.00 a 23.00 horas, es un plus de comodidad para los clientes.

Los otros negocios del Grupo Gadisa: gas natural licuado, hidrógeno, madera y transporte

Más información

Las instalaciones suponen la creación de ocho puestos de trabajo directos. "Impulsar la generación de empleo es uno de los valores de la franquicia Claudio, que está implantada tanto en el ámbito urbano como en entornos semiurbanos y rurales, donde contribuye a crear comunidad local y fijar población", aseguran.

Gadisa abre un nuevo Claudio Express en Oleiros

Más información

La supervisora de estaciones de Carbugal, Cristina Patiño, y parte de su equipo, han acompañado a los representantes de Gadisa Retail el día de la apertura del Claudio Express: Miguel Freire, director de ventas de franquicia, Sergio Trujillo, coordinador, y David Calvo, supervisor de franquicia del establecimiento.

