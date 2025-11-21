¿Fotografiaría Annie Leibovitz a Amancio Ortega?

Annie Leibovitz, durante el recorrido por 'Wonderland' Quintana

Tras un cuidado recorrido en la presentación de su exposición, 'Wonderland', Annie Leibovitz atendió las preguntas de la multitud de medios que se dieron cita en la Fundación Marta Ortega Pérez (MOP). Y la primera parecía clara: ¿Por qué A Coruña?

Leibovitz, que pese al halo de grandeza que pesa sobre su cabeza se mostró natural como todo el mundo que trabaja con ella asegura que es, no dudó en reírse ante la pregunta. "Es divertido, porque también me lo preguntaron ayer y no entiendo mucho la pregunta, ¿por qué no?".

La fotógrafa estadounidense incidió varias veces en que no estaba segura de hacer una exposición de moda. Vino a España en el primer trimestre de este 2025, cuando desveló sus retratos de los reyes para el Banco de España, tras lo que aprovechó para rendir visita a la ciudad herculina.

"Según entré en A Coruña, fue maravilloso", desvela Leibovitz, que arribó en la ciudad cuando la Fundación MOP acogía la obra de Irving Penn, una exposición que despertó sentimientos profundos en ella: "lloré".

"Carlos (Torretta) y Marta (Ortega) tienen una gran pasión por la fotografía", una emoción que parece que le trasladaron para convencerla. Así que Leibovitz se puso manos a la obra y trabajó a distancia, "hice una maqueta de este edificio (la nave de la Fundación en el muelle de Batería) en Nueva York", para poder adelantar su trabajo, que presencialmente se desarrollo en dos visitas: "Vine y en dos sesiones montamos la exposición".

"Lo que están haciendo aquí por el arte es increíble", se explaya la creadora norteamericana, que según desarrolla su discurso se sigue deshaciendo en elogios para con la ciudad: "No he conocido a nadie a quien no le guste la ciudad".

Famosa por irse por las ramas

Pese a la brevedad del turno de preguntas, Leibovitz se lo toma con su característica naturalidad y humor. "Soy famosa por no contestar a las preguntas que me hacen, por desviarme", explica entre risas.

Una de esas preguntas que desvía ligeramente es si le gustaría fotografiar a Amancio Ortega. "No he tenido mucho tiempo para pensarlo", asegura, y completa: "No sé si él querría fotos".

Cuestionada sobre las diferencias entre trabajar con la realeza o con grandes nombres de la moda, Leibovitz se lo vuelve a pensar. "Vais a pensar que es una tontería, pero todo el mundo tiene algo", reconoce, no sin añadir a continuación: "Me meto en cada foto lo mejor que puedo, intento comprenderlos".

Tanto es así, que los reyes de España se asombraron con su "formalidad". "Me dejaron hacer lo que quise". "No los separo tanto, es un mundo grande", indica la fotógrafa eludiendo de nuevo, con una sonrisa, decantarse por un rey real o un 'rey de la moda'.

La edad es sólo un número

Su edad, acaba de cumplir 76 años, también salió a colación durante el turno de preguntas. Más bien, salió a la palestra el cómo mantener el espíritu según avanza la edad.

"Cuando eres joven te puedes relajar porque sabes que puedes parar", comenzó su explicación, que continuó: "De mayor, sabes lo que estás haciendo". "Mi madre nos alentó a ser creativas", reconoció.