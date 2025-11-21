Estudiantes de Arquitectura de Cesuga exponen sus propuestas de futuro para Labañou

Los estudiantes de Cesuga, con sus propuestas para el barrio coruñés de Labañou Cedida

Los estudiantes de 4º de Arquitectura del Centro de Estudios Superiores Universitarios de Galicia (Cesuga) han expuesto sus propuestas de futuro para el ámbito PE M18 de Labañou. Esta iniciativa es fruto de la colaboración que esta universidad realiza en el marco del proceso participativo Novo Sendeiro para la regeneración del barrio, liderado por la oficina de arquitectura Zuloark e impulsado por el departamento de Desarrollo Urbano Sostenible de Metrovacesa.

La actividad dio comienzo el curso pasado cuando los estudiantes realizaron un recorrido por el solar objeto de estudio, con potencial para albergar alrededor de 15.000 metros cuadrados de espacio público de calidad, comercios de proximidad, nuevos aparcamientos y, por supuesto, vivienda, tanto protegida como libre, que son necesidades urgentes y reales del barrio y de la ciudad de A Coruña, explican desde la Universidad.

Tras esta visita, los alumnos de Cesuga trabajaron sus propuestas con un enfoque integral para el desarrollo urbanístico, combinando innovaciones en las viviendas, como fachadas vegetadas y el uso de materiales sostenibles, con la creación de espacios públicos atractivos, incluyendo originales propuestas como paseos y miradores en altura.

Asimismo, destacaron la importancia de incluir en el proyecto espacios de uso común para los habitantes el barrio, así como de una variedad de dotaciones y servicios orientados a la regeneración y cohesión del barrio.

Con el objetivo de ponerles en contexto, estos estudiantes de arquitectura también visitaron la exposición “Novo Sendeiro: hacia la construcción colectiva en Labañou” que estaba en la sala de la Normal de la UDC.

Allí conocieron el proceso participativo que se lleva a cabo en el barrio de Labañou desde hace tres años para promover una segunda transformación urbana del barrio más sostenible e inclusiva. En la exposición vieron de primera mano las iniciativas nacidas de la participación activa de diferentes colectivos, mostrando como la conexión y la colaboración entre entidades genera soluciones innovadoras.

Como ejemplo, pudieron hojear el documento ilustrado “Sendeiro da accesibilidad: hacia un urbanismo Universal”, elaborado gracias a la colaboración con otros centros educativos. También vieron el “Mapa de Comercios y Hostelería Labañou Somos Nós” realizado con el ánimo de poner en valor la importancia del comercio local y fomentar un sentido de pertenencia y apoyo mutuo.

Los jóvenes estudiantes que egresarán de Cesuga pudieron aportar de este modo sus propias propuestas, alineadas con el enfoque centrado en la sostenibilidad y la inclusión social de Novo Sendeiro, para impulsar un futuro mejor para el barrio y para sus habitantes.