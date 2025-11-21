El PP destaca que el precio de la vivienda era menor bajo Carlos Negreira

El portavoz del grupo popular, Miguel Lorenzo, criticó ayer la gestión de la alcaldesa, Inés Rey, para combatir la crisis de vivienda. Lorenzo aseguró que con “los gobiernos populares baja el precio de la vivienda en nuestra ciudad porque se adoptan soluciones”. Lorenzo hace referencia a datos del Colegio de Notarios: “Vemos que desde que Inés Rey es alcaldesa, coincidiendo con Pedro Sánchez en el gobierno, el precio media de la vivienda ha subido un 45% en nuestra ciudad, al pasar de 1.694 euros en 2019 a 2.459 euros el metro cuadrado en la actualidad”.

El PP también se aferra a los datos del Colegio de Notarios para señalar que, durante el Gobierno de Carlos Negreira, el precio de la vivienda en la ciudad bajó un 34%, de unos 2.100 euros a 1.383 euros el metros cuadrados. Según Lorenzo, en la actualidad, la Xunta es la única administración que se ha tomado en serio el problema y que aporta soluciones: 50 entregadas, más de cien en construcción y más de cuatro mil en tramitación en Monte Mero.

Según el PP, el Gobierno de Inés Rey contribuye al problema de la vivienda por su lentitud al conceder licencias de construcción. Y también por aplicar la ley de zona tensionada.