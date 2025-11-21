Mi cuenta

A Coruña

El personal del Cuartel General del MAM condecorado con las medallas conmemorativas de las operaciones con motivo de la dana 2024

Redacción
21/11/2025 19:03
Acto de imposición de las medallas conmemorativas de las operaciones con motivo de la dana 2024
Acto de imposición de las medallas conmemorativas de las operaciones con motivo de la dana 2024
Este viernes por la mañana, en el claustro del Palacio de Capitanía General de A Coruña, y presidido por el general de división Marcial González Prada, Jefe del Mando de Apoyo a la Maniobra (MAM), tuvo lugar el acto de imposición de las medallas conmemorativas de las operaciones con motivo de la dana 2024.

El personal del Cuartel General del MAM hoy condecorado ha desempeñado un destacado papel en la coordinación de los apoyos logísticos y de ingenieros necesarios para que la operación se desarrollase de la forma más eficaz y eficiente posible. Una vez más, se ha puesto de relieve la sacrificada labor que realizan los militares en favor de la sociedad española especialmente en aquellos duros momentos en los que la población sufre los envites de la naturaleza en circunstancias extraordinarias.

Acto de imposición de las medallas conmemorativas de las operaciones con motivo de la dana 2024
Acto de imposición de las medallas conmemorativas de las operaciones con motivo de la dana 2024
Esta medalla, creada por Real Decreto 275/2025 del 8 de abril de 2025, se creó con la finalidad de reconocer al personal de las Fuerzas Armadas y al personal civil que intervino para paliar las consecuencias de la dana que afectó a diversas comunidades autónomas, particularmente a la Comunidad Valenciana y a Castilla-La Mancha.

La operación Valencia fue el mayor despliegue militar en territorio nacional en tiempos de paz, y en él se integraron todas las capacidades de emergencias, operativas, sanitarias, logísticas y de infraestructuras pertenecientes a las Fuerzas Armadas, desplegando un amplio contingente humano y material, con el objetivo de mitigar los efectos de la catástrofe y restablecer servicios públicos esenciales

