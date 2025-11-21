El nuevo pacto de Medicina deja a A Coruña sin facultad hasta 2029

Reunión del Consello de Docencia Clínica, ayer, en Santiago de Compostela | XUNTA DE GALICIA Xunta de Galicia

El Consello de Docencia Clínica dio luz verde ayer al nuevo pacto de Medicina que dejará a A Coruña –y a Vigo– sin facultad propia hasta, al menos, septiembre de 2029. Tras la ratificación entre Xunta y rectores, el acuerdo deberá pasar por cada una de las respectivas universidades para el visto bueno que permita la firma definitiva. En A Coruña será esta mañana, a partir de las 09.30 horas, en una sesión extraordinaria de su Consello de Goberno. Una vez firmado, comenzará un proceso que se iniciará a partir del próximo curso y cuya vigencia será hasta el 31 de agosto de 2029.

La descentralización empezará con la repartición de la parte práctica de quinto curso, antes de que se descentralice la parte teórica, en el curso 2027-28 y, al año siguiente, las clases teóricas de cuarto curso. De esta forma, el plan de la Universidad de A Coruña de implementar el grado se aparca, aunque seguirán trabajando de forma interna en la propuesta en previsión de que la descentralización no se cumpla o surjan incumplimientos, como la aparición de nuevas facultades privadas que pretendan instaurar la titulación.

También en Vigo

Esta decisión también será la que pese en la mesa del Rectorado de la Universidad de Vigo, donde en un principio parecía haberse estancado el plan pero que, al igual que sus homólogos en la urbe herculina, seguirán trabajando en ello de forma interna. Por parte de la UVigo, se espera que se convoque una reunión de Consello de Goberno antes de que termine el mes.

En este nuevo acuerdo queda reflejado que los hospitales de cada ciudad estarán vinculados a cada universidad, pero, al compartir docencia con la Universidad de Santiago de Compostela, quedarán concertados a la USC. De esta forma, se creará una unidad docente en cada uno de los hospitales (Chuac y Chuvi), que acogerá a todo el profesorado que imparta la docencia prevista en este acuerdo y donde se crearán 40 nuevas plazas docentes.

En cuanto al número de estudiantes, la USC mantendría el 50% de los alumnos (unos 200) y tanto A Coruña como Vigo se repartirían el resto. Así, en el texto también se recoge que todo este proceso estará bajo la lupa de una comisión de seguimiento de 16 miembros –entre ellos, decanos de la UDC y la Uvigo– que se reunirá al final de cada cuatrimestre para valorar los avances en la descentralización.