Cortes de tráfico en Novo Mesoiro por la carrera popular

Imagen de archivo de una de las carreras populares de A Coruña Carlota Blanco

El circuito de carreras populares Coruña Corre se despide este fin de semana hasta el año que viene. La temporada finalizará en el barrio de Novo Mesoiro, donde se celebrará la última prueba del calendario, que se iniciará este domingo a las 10.00 horas en el entorno del polideportivo municipal, en la calle Ancares.

El recorrido, de 5,5 kilómetros, discurrirá principalmente por las calles y sendas del barrio, con trazado por la calle Laxe, la avenida de Novo Mesoiro, Illa de Sálvora, el parque de Novo Mesoiro, Illas Cíes, Fragas do Eume, Ribeira Sacra y, ya en el tramo final, nuevamente por la calle Laxe y llegada por la calle Ancares.

En este sentido, está previsto que los cortes de tráfico a causa de la carrera sean efectivos desde 15 minutos antes de la carrera. La calle de Os Ancares permanecerá cerrada desde lo inicio de las tareas de montaje hasta la finalización de las pruebas.

Además, hasta las 11.30 horas estará afectado al recorrido principal indicado previamente. A partir de esa hora ya se irán liberando progresivamente las calles Fragas do Eume, Ribeira Sacra y el tramo de la avenida de Novo Mesoiro que une estas dos calles con Illa de Sálvora.

La previsión del Ayuntamiento es que, ya a las 12.00 horas, solo estén cerradas las calles Ancares y Laxe.

La jornada de la carrera empezará con la entrega de dorsales en el pabellón polideportivo municipal de Novo Mesoiro, situado al lado de la calle Ancares. El reparto tendrá lugar desde las 09.00 horas y hasta una hora antes del comienzo de cada una de las categorías inferiores.

En el pabellón también se concentrarán la mayor parte de servicios que se habilitarán a las personas participantes en la prueba: guardarropa (desde las 09.00 horas) y duchas (de 10.30 a 13.00 horas). También será allí donde se efectúe la entrega de premios. Además, como ya es habitual en cada carrera, habrá agua y avituallamento sólido para las personas participantes en su llegada a la meta.