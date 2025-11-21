Casi una veintena de pasajeros se quedan en tierra en Alvedro sin poder volar a Valencia: "Si hubiésemos facturado una maleta, estaríamos dentro"

Imagen de archivo de un avión de Volotea

A las 11.35 de la mañana de este viernes estaba prevista la salida desde el aeropuerto de Alvedro de un vuelo directo con destino a Valencia operado por Volotea. El avión partió a la hora fijada, pero no lo hizo con todos los pasajeros inicialmente previstos. Casi una veintena se quedaron en tierra. "Subieron primero un grupo de personas del Imserso y otras con movilidad reducida, y después las que habían facturado maletas. El resto nos quedamos a la cola, hasta que una chica dijo que ya no podía pasar nadie más y 17 personas no hemos podido subir", explica Vanessa Giménez, una de las afectadas.

"Nos dijeron que faltaba un tripulante de cabina, y que por ley ya se reduce por motivos de seguridad el número de pasajeros que pueden viajar. Nos ofrecían el reembolso o cambiar el vuelo por uno para esta noche a Madrid y desde ahí irnos mañana a Valencia pero sin pagarnos alojamiento. Nos dieron una tarjeta de veinte euros para gastar en el aeropuerto y nada más. Ya no podemos reclamarle aquí a nadie más porque no hay personal de Volotea en Alvedro. No tenemos ni hoja de reclamaciones y tenemos que buscarnos la vida", añade.

La solución por la que ha optado Vanessa es la de viajar por carretera. "Cinco personas que no nos conocíamos previamente hemos alquilado un coche porque tenemos que llegar hoy a Valencia sí o sí, y a ser posible, sin dejarnos el sueldo. Lo pero es la sensación de desamparo. Si hubiésemos facturado una maleta, estaríamos dentro", asegura.