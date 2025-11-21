Annie Leibovitz presenta la primera retrospectiva de una mujer en MOP: "Espero que la primera de muchas"

Así es 'Wonderland', la exposición de Annie Leibovitz en la Fundación MOP de A Coruña Quintana

La propia Annie Leibovitz reconoce que cuando Marta Ortega y Carlos Torretta le plantearon la posibilidad de exponer su obra, sobre todo la vinculada con el mundo de la moda, "no estaba segura". "Coruña es un lugar maravilloso, aunque sé que queréis que siga siendo secreta", apunta sonriendo.

Rápidamente cambió de opinión, pese a que ella misma asegure que no es una fotógrafa de moda, aunque Anna Wintour tuviera en su día "la visión" de atraerla a ese mundo.

Mañana, sábado 22, abre sus puertas en el muelle de Batería 'Wonderland', la primera gran retrospectiva fotográfica de una mujer en la Fundación MOP. "Espero que la primera de muchas", apuntaba Leibovitz ante la acumulación de focos, flashes y plumas de prensa que acudía a la presentación de la exposición.

Tras una sala con un vídeo creado ex profeso para la ocasión, un gran muro con el trabajo que la fotógrafa hizo con los Rolling Stones en su gira del 75 recibirá a los asistentes. "Vosotros veis a los Rolling, yo veo cuadros en 35 milímetros", dice con total naturalidad Leibovitz, quien a lo largo del recorrido deja claro en diversas ocasiones su amor por el fotoperiodismo. "Respeto tanto este medio", afirma, reconociendo que son muchas veces los fotoperiodistas los que cuentan "esas historias que me hacen llorar".

Pero buena parte de la muestra se centra en trabajos vinculados a la moda. "Fotografié a más de 70 diseñadores en mi época de Vogue", apunta la creadora, que asegura que para hacer fotografía en este mundo concreto, "tienes que ver la moda antes, no puedes hacer la foto sin ver la moda".

Poco a poco, hasta el final

De algún modo, la exposición está prevista en una suerte de orden cronológico, desde los Rolling, hasta los reyes de España para la Colección del Banco de España. "La exposición te lleva poco a poco hacia el final", indica la fotógrafa, que explica que acostumbra a organizar su trabajo de esta manera cronológica.

Sobre los reyes, Leibovitz explica que Felipe VI estaba "relajado", mientras Letizia "estaba más preocupada", aunque se deshace en elogios a su "vestido de Balenciaga de los años 40".

Los Blues Brothers, Ben Stiller, Penélope Cruz ("una mujer distinta" y "segura de sí misma") o Rihanna (quien la acabó convenciendo de que su tiempo en el mundo de la moda no había pasado), se suceden por un recorrido que se podrá ver hasta el mes de mayo.