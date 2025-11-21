Angelina Jolie, Bruce Springsteen o Penélope Cruz, los famosos que se rinden al trabajo de Annie Leibovitz

Annie Leibovitz, saliendo del hotel Finisterre Quintana

Con motivo de la presentación por primera vez en España de 'Wonderland', la gran retrospectiva de Annie Leibovitz, la Fundación Marta Ortega Pérez (MOP) ha editado un libro que reúne alguna de sus imágenes icónicas, así como una sucesión de textos de personalidades del mundo de la moda, la música o la interpretación que han trabajado con la fotógrafa norteamericana en algún momento durante las últimas décadas.

Marta Ortega: "El genio de Leibovitz reside en encontrar esas verdades que no están a la vista de nadie más"

Este cruce de libro y catálogo de la exposición, que cuenta con una introducción de la propia Marta Ortega, es una recolección de impresiones de grandes personalidades que destacan las diferentes facetas que han convertido a Leibovitz en la fotógrafa viva más importante.

Facetas como la captura de esa esencia que solo algunos ojos con un don especial son capaces de ver mientras otros se quedan en la superficie. Un ejemplo de esto lo pone Patti Smith. Fue Leibovitz quien la retrató con bidones de queroseno ardiendo detrás para la portada de la 'Rolling Stone'. Cuando vio la instantánea en los kioscos, "me vi más vieja", sabiendo que había otras de esa sesión "que me hacían algo más de justicia". Cuando tuvo la oportunidad, se lo preguntó a la propia fotógrafa, que no dudó: "Me dijo: 'En las otras fotos apareces tal como eras, pero esta muestra en lo que te estás convirtiendo'. Tiempo después entendí lo que quería decir. Es como si hubiera adivinado cómo iba a ser en el futuro", escribe la cantante.

La cantante estadounidense Rosanne Cash pone otro ejemplo de cómo Leibovitz veía cosas que otros no querían ver o aceptar. Hace algo más de 20 años, Leibovitz acudió al hogar familiar de los Cash para hacer unas fotos, sin apenas equipo. La fotógrafa retrató a Rosanne con su padre, Johnny Cash, que fallecería dos años después de tomar esa instantánea. "Captó a la perfección aquel momento. A mí se me ve dejándolo marchar, como si supera que ya se estaba apagando", asegura la cantante, que desvela que tardó muchos años en poder mirar la foto y apreciar la belleza de la misma.

Un instante de grandeza

Bruce Springsteen, que trabajó con Leibovitz para la imagen de 'Born in the USA' explica cómo a pesar de lo estudiado y meticuloso del trabajo de la estadounidense, la grandeza también puede ser una chispa momentánea. "En un momento de la sesión me di la vuelta, y ahí fue cuando disparó", explica. "Era de una enorme originalidad, y a Annie le costó hacerla 15 segundos", apunta el 'Boss' sobre la portada de un disco que se vendió por decenas de millones.

De este tipo de genialidades también fue testigo la periodista Tina Brown. Quien fuera directora de 'Vanity Fair' recuerda que la icónica, y tantas veces recreada, portada de Demi Moore embarazada era parte de una sesión privada para la actriz y Bruce Willis después de las tomas para la propia revista, que eran con unos vestidos seleccionados para la ocasión. Cuando Brown se enteró de esas fotos íntimas, le pidió a Leibovtiz verlas. "Me quedé atónita, emocionada, eufórica...", asegura la periodista, que tiene claro que aquello era un antes y un después: "Sentí que Annie nos había liberado a todas".

En el panteón de los retratistas

"Nadie sale mal en una fotografía de Annie Leibovitz", asegura, conciso, el diseñador de moda y director de cine Tom Ford.

"Son pocos los fotógrafos dispuestos a dedicar el tiempo necesario a crear el ambiente que mejor se adapte a sus modelos", apunta, por su parte Angelina Jolie, que guarda el grato recuerdo de la sesión en la que Leibovitz puso sobre la mesa su faceta como piloto.

El expresidente de la Fundación Ford Darren Walker afirma que Leibovitz ocupa "un lugar privilegiado" en el denominado "panteón de los retratistas", donde la coloca junto a Richard Avedon, Rembrandt, Rafael o Da Vinci.

Por una idea similar transitan los pensamientos de la modelo Karen Elson. "No se limita a apuntar y disparar. Annie está pintando, y estos son sus colores y su caja de herramientas. Yo soy parte de esa caja de herramientas".

Y Leibovitz no solo entremezcla imaginarios de la fotografía y de la pintura (algo que también se ha visto en obras como el retrato de los reyes para la Colección del Banco de España), sino que hay quien es capaz de ver música en sus fotos, como retrata Rosanne Cash, cuando dice que Annie Leibovitz es capaz de "tocar jazz visualmente".

Trabajo largo y meticuloso

La editora Phyllis Posnick retrata lo meticuloso del trabajo de la creadora norteamericana, al recordar que una fotografía no se circunscribe al estudio y al momento del 'click', sino que hay horas de trabajo previo. "Annie es una investigadora excepcional. No importa a quien fotografíe, el proceso siempre es el mismo", quien añade: "Muchos fotógrafos intentan copiar su estilo. Pero les falta el alma".

La diseñadora Mary Howard incide en este planteamiento. "La preparación de una sesión fotográfica con Annie puede requerir varias reuniones, y cada reunión puede llevar horas", asegura.

Pero eso no quita que, como menciona Springsteen, Leibovitz también brille por sus flashes de grandeza. La actriz española Penélope Cruz coincide: "Su talento es tal, que es capaz de hacer una obra maestra en solo veinte minutos". "Annie consigue captar cosas al instante".