A Coruña ya luce sus patines sobre el hielo del muelle de Batería

La pista de hielo recibió en su jornada de apertura a decenas de coruñeses German Barreiros

El puerto de A Coruña ha inaugurado oficialmente la Navidad. Lo ha hecho curiosamente una semana antes de que el exdeportivista Bebeto aterrice en la ciudad para el encendido de las luces. Y es que, durante la jornada de hoy los coruñeses lucieron sus patines sobre el hielo del muelle de Batería en una pista que estará a disposición del público herculino hasta el próximo 1 de febrero y en la que se espera que niños y adultos, novatos o experimentados, se den cita en el recinto portuario durante las próximas semanas en una de las actividades más navideñas que ofrece la urbe herculina.

La estructura, cubierta por una carpa y visible desde la plaza de Ourense, tenía previsto su estreno a las 17.30 horas, aunque finalmente el puerto no abrió sus puertas hasta una hora más tarde, bajo el nerviosismo y el ansia de algunos de los coruñeses más impacientes. Eso sí, a partir de las 18.30 horas, el recinto recibió a decenas de asistentes que no quisieron perder la oportunidad de mostrar sus dotes (o por lo menos sus ganas) sobre el gélido suelo del puerto.

Dentro de la pista hubo de todo. Desde virtuosos sobre ruedas que, tras finalizar su performance decidieron ayudar a los menos experimentados, a novatos que, durante la media hora que ofrece la organización para patinar sobre la pista, apenas se separaron de la barrera. Alguno incluso insinuó, entre risas, que perdería los dientes si se despega del quitamiedos de la infraestructura.

La mayoría de ellos aprovechó la oportunidad para acudir a la cita en grupo, aunque algunos, caídas y choques aparte, se dedicaron a grabar a los que más lucían sobre el hielo coruñés. Otros, simplemente aprovecharon la oportunidad para practicar y moverse sobre un pavimento que A Coruña no acostumbra mostrar. Por lo menos muy a menudo.

Horarios y tarifas

Durante las mañanas, la pista estará reservada a centros escolares previa reserva, mientras que por las tardes, fines de semana y festivos permanecerá abierta al público general. De esta forma, el parque de hielo estará disponible de 16.45 a 21.30 horas, de lunes a jueves, de 16.45 a 22.15 horas, los viernes, y en horario ininterrumpido de 11.00 a 23.00 horas, sábados, domingos y festivos y una vez comiencen las vacaciones de Navidad, del 22 de diciembre al 7 de enero. Nochebuena y Nochevieja abrirá de 11.00 a 18.00 horas, y Navidad, Año Nuevo y el Día de Reyes, de 18.00 a 23.00.

En cuanto a las tarifas, el coste de una sesión de treinta minutos es de 9,90 (incluido patines), con la posibilidad de adquirir guantes o beluga (andador) por un coste añadido de dos euros cada producto. Así, se dispone de quince minutos para la entrega de calzado y recogida de patines y se recomienda acudir diez minutos antes de la sesión para evitar aglomeraciones y esperas.