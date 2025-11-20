Una noche de transistores, insomnio y esperanza: así recuerdan el día de la muerte de Franco personajes relevantes en A Coruña

Franco inaugura un edificio en A Coruña en 1975 Archivo El Ideal Gallego

Han pasado cinco décadas de la muerte de Francisco Franco. Como es lógico, muchos de los personajes conocidos en A Coruña por diferentes ámbitos como la política o el arte ni siquiera habían nacido, y otros eran tan pequeños que no conservan ningún recuerdo de la jornada del 20 de noviembre de 1975. Sin embargo, hay otros que sí tienen muy presente aquel histórico día, y han accedido a relatar sus vivencias en primera persona para El Ideal Gallego.

Julio Abalde, durante una entrevista Javier Alborés

Julio Abalde Subdelegado del Gobierno en Galicia y exrector de la UDC

Estaba en la universidad en Santiago. En la semana anterior, ya estábamos pendientes de si se producía el fallecimiento a través de los partes médicos que se iban haciendo públicos, porque sabíamos que cuando eso pasase se iban a suspender las clases. Al llegar a la facultad, nos enteramos y nos fuimos a tomar un café. Era un día de alegría. Todo el mundo comentaba la noticia y todos pensábamos en lo que venía por delante, que era la democracia y la libertad. Cuando se produjo la noticia, que fue de madrugada, yo estaba en el piso en el que vivía, pero no me enteré hasta llegar a la facultad. Mucha gente se enteró por la noche a través de la radio, pero las noticias tardaban algo más en llegar a todo el mundo que ahora, que con las redes sociales se sabe todo al momento. Pero la vida hace cincuenta años era muy distinta. Yo por la tardé me fui a la estación de autobuses de Santiago para irme a Vigo, porque se declararon tres días de luto oficial. Casi me quedo sin plaza porque la estación estaba abarrotada de gente que también aprovechaba para irse esos días a casa. Y en la estación, mucha gente estaba viendo las noticias en la televisión, que era en blanco y negro.

Xurxo Souto, diante do depósito de Monte Alto, na pena da Vixía Javier Alborés

Xurxo Souto Artista



Eu recordo una noite de desvelo. Era pequeno, tiña nove anos. Meu pai era mestre e viviamos nunha aldea que se chama Recemel, nas Somozas. No canto de durmir, eu lembro escoitar desde a cama aos meus pais, que estaban despertos coa radio posta, e non paraban de poñer música relixiosa. Non estaban tristes nin eufóricos, pero eu si que percibía inquedanza. Non sabía moi ben quen era Franco, pero estaba claro que ía morrer e que se abriría un tempo novo. Todos os días había que ir para a cama ás dez de noite, era moi raro o que estaba pasando aquela noite. Do día seguinte casi non teño recordos, pero esa noite si que a lembro como unha noite de desvelo.

Francisco Jorquera

Francisco Jorquera Concelleiro do BNG na Coruña



Eu acababa de cumplir 14 anos. Aínda era un mociño, pero xa empezaba a ter as miñas inquedanzas. Estaba durmindo, e meu pai chegou á miña habitación cun transistor a todo volumen que estaba emitindo música clásica e marchas militares. Ese foi o xeito que tivo meu pai de dicirme que Franco morrera. Ese feito provocou expectativa e esperanza: meu pai era profundamente antifranquista, entre outras razón por como a dictadura se cebou coa súa familia. Había moitas persoas militates. O meu avó paterno combatiu no exército fiel á República e acabou en prisión, un tío avó meu foi fusilado, tamén houbo exiliados... Creo que é importante lembrar todo isto nestes tempos de branqueamento do franquismo para ter presente o que significou de miseria e de terror aquela etapa.

Ricardo Cao, rector de la UDC EC

Ricardo Cao Rector de la UDC



Os recordos que teño daquel momento en que era pequeno e no que estaba en idade escolar son que suspenderan as clases e tiñamos moito máis tempo libre para xogar. Ademáis, quitaran a programación infantil na tele, e claro, foron varios días de xogo sen cole.

Miguel Lorenzo

Miguel Lorenzo Portavoz del grupo municipal del PP en A Coruña.



Yo estaba en Primero de BUP en aquel momento. Compartía habitación con mi hermano Francis, y a las ocho de la mañana entró nuestra madre y nos dijo que Franco había muerto. Fuimos igual al instituto, pero al llegar allí nos dijeron que no había clase. Yo tenía un examen de Lengua a las once y media. Mi intención era estudiármelo en el recreo, que era justo antes. Pero ya no hizo falta porque no hubo examen. Recuerdo que después iba andando con un amigo y una profesora nos paró y nos dijo "tened cuidado con lo que decís que hay mucha Policía Social escuchando". Nos quedamos alucinados. Había una sensación de incertidumbre y algo de miedo, sobre todo por lo que veías en la gente mayor. Tres días después, me impresionó ver el discurso del rey. Me sonó a algo nuevo. Incluso recuerdo el traje fuxia que llevaba la reina Sofía. Empezamos a notar que algo iba a cambiar de verdad. Se empezó a hablar de derechos civiles, de derechos sociales... era algo que hasta ese momento no se había escuchado.

María Xosé Bravo, en una imagen de archivo Patricia G. Fraga

María Xosé Bravo Concelleira do BNG na Coruña (2007-2015)



Eu acababa de cumplir 18 anos, e estaba estudando Maxisterio en Barcelona. Foi un día que se viviu con alegría, como se empezase un tempo novo. Había euforia na cidade. Eu baixei cunhas amigas á zona das Ramblas e se percibía ese ambiente. Pero tamén tiñamos a sensación de que aínda quedaba moito franquismo contra o que loitar. Na miña casa aínda non tiñamos televisión, nin eu nin a miña familia vimos en directo as imaxes de cando saiu Arias Navarro a anunciar a morte de Franco. É unha imaxe que despois se repetiu moitas veces, pero nós non a vimos aquel día.

Rosa Gallego

Rosa Gallego Fue diputada, senadora y concejala por el PP en A Coruña hasta 2023.



Lo que recuerdo perfectamente es que no había colegio, y fue un día un poco aburrido porque no había mucho que hacer. Era noviembre y en la televisión no echaban nada que le interesase a una niña de once años como yo. Solo había dos canales y estaban hablando de la muerte de Franco, recuerdo ver la imagen de Arias Navarro repetida muchas veces... Toda la programación giraba en torno a eso. En mi casa no se hablaba de política así que lo viví como cualquier niña que se tuvo que quedar en casa porque no había clase. Sabía que había pasado algo importante, pero era muy pequeña para entender todo lo que suponía.



Henrique Tello ARCHIVO EL IDEAL GALLEGO

Henrique Tello Exteniente alcalde da Coruña (BNG) Naquel momento, eu vivía en Madrid. Tiña 24 anos e xa era pai dun neno pequeno. Cando cheguei á gardería para deixalo, xa me dixeron que ese día o centro estaba pechado porque morrera Franco. Así foi como me enterei. Eu non o vin na televisión pola noite nin escoitara a radio antes de sair da casa. Todos agardabamos que un día daqueles chegaría esa nova. A partir dese feito, as cousas empezaron a cambiar, pero os anos da Transición foron terribles en canto a represión e mortes. Aínda pasaron anos ata que as cousas acabaron de estabilizarse. Eran os tempos nos que os partes oficiais dicían "la Policía disparó al aire y murieron dos obreros", e nós sempre diciamos que os obreiros voaban.

Luisa Varela

Luisa Varela Presidenta de la Federación de Asociaciones Vecinales de A Coruña Yo estaba terminando mis estudios en el Colegio Las Josefinas, en Juan Flórez. Ya se rumoreaba que estaba muy malito. Para mi, en aquel momento, fue un descanso. Los últimos años del régimen ya fueron muy convulsos. Ya se notaba también en la ciudad porque cada vez había más manifestaciones. Por suerte, ahora llevamos muchos años de democracia, que es lo importante. En mi casa, estuvimos viendo la tele aquella noche. Ya antes de que muriera, llamaron a mi padre del colegio diciendo que no iba a haber clase porque ya estaba en estado crítico. Yo tenía 16 años y aguanté despierta hasta que salió Arias Navarro por televisión y confirmó la noticia. A partir de ahí, empezó el temor por saber qué iba a pasar después. Yo veía la preocupación en los rostros de mis padres, y hasta unos años después, creo que nadie estuvo del todo tranquilo.

Manuel Monge, en una imagen de archivo Javier Alborés