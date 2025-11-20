Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

Sobresalto en la Universidad de A Coruña por una amenaza de bomba

Un sujeto fuera de sí amenazó con explotar una mochila si no aparecía "Conchi"

Abel Peña
Abel Peña
20/11/2025 16:27
Policía Nacional
Policía Nacional
EC

La Policía Nacional se ha hecho cargo de  un hombre adulto que, hace escasamente hora y  media, irrumpió en la Facultado de Informática amenazando con detonar un explosivo. Se cree que padece problemas de alcoholismo, pero está pendiente de evaluación por los servicios médicos. No va a ser detenido. 

Según cuentan los testigos, el sujeto llevaba encima una mochila y empuñaba lo que parecía un detonador. Fuentes policiales asegura que había reclamado la presencia de una tal "Conchi" a voz en grito bajo la amenaza de volarse por los aires.  

Se ignora quién puede ser Conchi, aunque se especula con que sea una profesora. En todo caso, el individuo acabó atrincherándose en un laboratorio. Al lugar acudieron efectivos de la Policía Nacional, tanto patrulleros como del Tedax (Técnico Especialista en Desactivación de Artefactos Explosivos que fueron los que examinaron la mochila y confirmaron que no contenía ninguna bomba. 

Aunque todavía no existe una explicación oficial, entre los estudiantes se comentaba que el sospechoso es el padre de uno de  los alumnos. Parece que estaba furioso porque su hijo no podía ir al funeral de su abuela porque la profesora le había puesto un examen. 

Te puede interesar

El ideal gallego

Condenan a ocho meses de cárcel y al pago de 10.000 euros al pasajero que provocó el desvío a Vigo de un vuelo de Ryanair
EP
Tinho, durante la actuación de la Gala 9

Operación Triunfo estará en concierto en A Coruña: Tinho cumplirá su sueño de tocar en la ciudad
Noela Rey Méndez
Facultad de Arquitectura

La Escuela Técnica Superior de Arquitectura de A Coruña celebra su 50 aniversario con la exposición “Galicia, una escuela”
Redacción
Severino Suárez, párroco de San Francisco Javier, con el cartel de las fiestas del barrio

Las fiestas más largas de A Coruña las montará un cura
Guillermo Parga