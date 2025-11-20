Sobresalto en la Universidad de A Coruña por una amenaza de bomba

Policía Nacional EC

La Policía Nacional se ha hecho cargo de un hombre adulto que, hace escasamente hora y media, irrumpió en la Facultado de Informática amenazando con detonar un explosivo. Se cree que padece problemas de alcoholismo, pero está pendiente de evaluación por los servicios médicos. No va a ser detenido.

Según cuentan los testigos, el sujeto llevaba encima una mochila y empuñaba lo que parecía un detonador. Fuentes policiales asegura que había reclamado la presencia de una tal "Conchi" a voz en grito bajo la amenaza de volarse por los aires.

Se ignora quién puede ser Conchi, aunque se especula con que sea una profesora. En todo caso, el individuo acabó atrincherándose en un laboratorio. Al lugar acudieron efectivos de la Policía Nacional, tanto patrulleros como del Tedax (Técnico Especialista en Desactivación de Artefactos Explosivos que fueron los que examinaron la mochila y confirmaron que no contenía ninguna bomba.

Aunque todavía no existe una explicación oficial, entre los estudiantes se comentaba que el sospechoso es el padre de uno de los alumnos. Parece que estaba furioso porque su hijo no podía ir al funeral de su abuela porque la profesora le había puesto un examen.