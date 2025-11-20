Mi cuenta

El Ideal Gallego

A Coruña

Salmón, ceviche o arroz para acabar una velada musical: así será la nueva cena posconcierto de la OSG y el Palacio de la Ópera

Redacción
20/11/2025 13:17
Velada con la presencia del coro de la OSG y del director de la orquesta

El Palacio de la Ópera y la Orquesta Sinfónica de Galicia (OSG) celebran este viernes, 21 de noviembre, una nueva edición de sus cenas posconcierto, un formato que ya ha contado con dos exitosas primeras citas. 

Cena posconcierto de la Orquesta Sinfónica de Galicia en el Palacio de la Ópera

Velada con la presencia del coro de la OSG y del director de la orquesta

En esta ocasión se ha optado por un formato cóctel para cerrar una velada musical que contará con la batuta de Lucas Macías y con la presencia de la flautista Claudia Walker, de la oboe Carolina Rodríguez, del fagot Steve Harriswangler y de la trompa Marta Montes como solistas, para interpretar piezas de Mozart y de Dvorak.

El menú incluirá blini de salmón con cremette y uva negra, bocadito polar de pollo pibil y rúcula, panipuri de ceviche con mayonesa de algas, empanada artesana, brioche de costilla con toque de kimchi, croquetas de carrillera, tapita de arroz negro con toque de alioli, buffet de quesos con frutos secos y panes y dadito de tarta de carrot cake.

El cóctel, que costará 38 euros, tendrá lugar tras el concierto de abono, aunque para asistir es necesario reservar plaza por teléfono (981 14 04 04) o por correo electrónico (palacio.opera@grupocomar.com).

